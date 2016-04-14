НБА. "Голден Стейт" побил знаменитый рекорд "Чикаго Буллс" 1996 года

Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стейт" в последнем матче регулярного чемпионата НБА смогла побить "вечный" рекорд "Чикаго Буллс", установленный в 1996 году.

Тогда "Быки" во главе с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом установили верхнюю планку по количеству побед в регулярном чемпионате. Они выиграли 72 из 82 матчей основной части сезона.

Прошедшей ночью "Голден Стейт", обыграв на родной арене в Окленде "Мемфис Гриззлис", добыли 73 победу в регулярном чемпионате, установив новый максимум по количеству побед в НБА.

Лучшим игроком встречи традиционно стал лидер "Голден Стейт" Стефен Карри, набравший 46 очков. По ходу встречи он реализовал свой 400-й трехочковый бросок в сезоне, став первым в истории НБА баскетболистом, которому удалось это сделать в течение одного чемпионата.

Голден Стейт — Мемфис - 125:104 (37:23, 33:27, 32:31, 23:23)

ГС: Карри (46 + 6 передач), Томпсон (16), Барнс (15 + 6 подборов), Спэйтс (12), Грин (11 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь)

М: Рэндольф (24 + 6 подборов), Стивенсон (22), Грин (12 + 8 подборов), Мартин (11 + 5 подборов).

Как сообщал УНИАН, ранее "Голден Стейт" повторил рекорд "Чикаго", добыв 72-ю победу в регулярном чемпионате НБА.