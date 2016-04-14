Украинский баскетболист Лэнь и его "Финикс" завершили сезон в НБА

Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь вместе с командой завершил выступление в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В своем последнем матче регулярного чемпионата "Финикс" обыграл полурезервный состав "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 114:105. Лэнь в этом поединке провел 28 минут, набрав за это время 10 очков, 3 подбора, передачу и потерю.

Финикс — ЛА Клипперс - 114:105 (25:27, 37:28, 23:20, 29:30)

Ф: Телетович (22 + 9 подборов), Люэр (16 + 14 подборов), Такер (14 + 7 подборов), Уильямс (14 + 12 подборов + 3 блок-шота), Букер (12 + 5 потерь), Гудвин (10 + 5 передач), Лэнь (10)

ЛАК: Джонсон (19), Уилкокс (19), Риверс (16 + 5 передач), Олдрич (14 + 10 подборов + 3 блок-шота), Грин (12 + 7 подборов + 5 передач).

Данная победа стала для "Финикса" 23-й в сезоне при 59-ти поражениях. Регулярный чемпионат команда завершила на четырнадцатом месте Западной конференции, опередив лишь "Лос-Анджелес Лейкерс".

Статистика Алексея Лэня в сезоне 2015/16 составила 9,0 очка, 7,7 подбора, 1,2 передачи, 0,8 блок-шота и 1,9 потери в среднем за игру. Индивидуально это был лучший сезон в трехлетней карьере украинца в НБА.

Алексей Лэнь является уроженцем города Антрацит в Луганской области. Профессиональную карьеру центровой начал в днепропетровском "Днепре", откуда в 2011 году уехал в Студенческую лигу США (NCAA) выступать за Университет Мэрилэнд. В 2013-м году украинец был выбран под пятым номером драфта НБА командой "Финикс Санс".