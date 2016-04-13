Один из самых талантливых баскетболистов Украины отказался летом уходить в НБА

Один из самых талантливых украинский баскетболистов Святослав Михайлюк объявил о том, что не будет следующим летом участвовать в драфте НБА. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Следующий сезон 18-летний украинский защитник вновь проведет в американской студенческой лиге NCAА, выступая за свою нынешнюю команду "Канзас Джейхоукс".

"Я поговорил с тренером, и принял решение провести третий сезон в качестве игрока Джейхоукс", - написал Михайлюк.

Прошедший сезон в составе "Канзаса" нельзя назвать удачным для Михайлюка. В составе "Канзаса" он проводил 12,9 минуты на площадке, набирая за это время 5,2 очка, 1,4 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

Нынешним летом он мог выставить свою кандидатуру на драфт НБА - процедуру, когда все клубы лиги по очереди выбирают молодых баскетболистов для дальнейшего сотрудничества с ними.

Святослав Михайлюк является уроженцем Черкасс и воспитанником клуба "Черкасские Мавпы". В 2013 году защитник в возрасте 15 лет дебютировал в основной команде клуба, став самым молодым баскетболистом в истории чемпионата Украины.

Летом 2014 года Михайлюк стал студентом Университета Канзаса и с тех пор выступает за команду этого вуза, который, по мнению специалистов, имеет одну из самых сильных баскетбольных программ в США.