НБА. "Сан-Антонио" в овертайме победил "Оклахому", "Майами" справился с "Детройтом"

Предпоследний день регулярного чемпионата сильнейшей баскетбольной лиги мира не принес неожиданностей.

Индиана — Нью-Йорк - 102:90 (29:36, 24:18, 26:16, 23:20) И: Джордж (19 + 6 передач), Джордж Хилл (19), Маинми (14 + 8 подборов), Тернер (13 + 5 подборов), Стаки (10) НЙ: Уильямс (21), Грант (18 + 6 подборов + 6 передач + 5 потерь), Аффлало (13). Детройт — Майами - 93:99 (17:19, 33:31, 19:21, 24:28) Д: Калдуэлл-Поуп (17 + 3 перехвата), Моррис (16 + 9 подборов), Харрис (16), Блэйк (10 + 7 передач) М: Джонсон (25 + 5 передач), Денг (17 + 10 подборов), Драгич (16 + 5 подборов), Уэйд (14), Уайтсайд (14 + 9 подборов + 3 блок-шота). Торонто — Филадельфия - 122:98 (32:23, 23:38, 32:13, 35:24) Т: Пауэлл (18), Росс (17), Валанчюнас (17 + 11 подборов), Бийомбо (14 + 7 подборов), Скола (12), Лаури (11), ДеРозан (10 + 7 подборов + 6 передач) Ф: Ковингтон (24), Смит (18), Ноэль (14 + 10 подборов + 3 перехвата), Стаускас (13). Сан-Антонио — Оклахома-Сити - 102:98 ОТ (21:32, 22:21, 31:19, 19:21, 9:5) СА: Леонард (26 + 5 подборов + 5 передач), Паркер (20), Данкан (12 + 9 подборов) О: Кантер (17 + 16 подборов), Адамс (17 + 9 подборов), Пэйн (17 + 7 передач + 6 потерь), Уэйтерс (17 + 5 подборов). ЛА Клипперс — Мемфис - 110:84 (29:22, 32:21, 23:21, 26:20) ЛАК: Риверс (14), Грин (13), Гриффин (12 + 7 подборов), Пол (12 + 13 передач + 5 потерь), Рэдик (11), Пирс (11). М: Рэндольф (14), Мартин (12), Стивенсон (11), Манфорд (11).

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