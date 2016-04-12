Украинец Лэнь не спас "Финикс" от очередного поражения в НБА

Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь не смог помочь своей команде выиграть в матче против "Сакраменто Кингс" , но провел статистически эффективную игру.

За 38 минут на площадке он набрал 16 очков, 12 подборов, передачу и блок-шот. В пассиве украинца оказались 3 потери и 6 фолов.

Для Лэня этот дабл-дабл (10 и более пунктов в двух из пяти статистических категориях - очки, подборы, передачи, перехваты, блок-шоты) стал восемнадцатым в сезоне. По этому показателю он уже опередил всех украинцев, которые выступали в НБА ранее.

В ночь с 13 на 14 апреля центровой проведет последний матч в сезоне, где "Финикс" сыграет против "Лос-Анджелес Клипперс".

Финикс — Сакраменто — 101:105 (22:26, 27:30, 23:31, 29:18)

Ф: Телетович (26), Букер (22), Лэнь (16 + 12 подборов), Такер (15 + 10 подборов), Лур (12 + 10 подборов)

С: Карри (20 + 15 передач + 3 перехвата), Куфос (19 + 8 подборов), Гэй (15 + 6 подборов + 4 блок-шота), Маклемор (14), Коли-Стайн (11 + 7 подборов), Андерсон (10 + 6 подборов)

В других матчах дня НБА отметим успех "Даллас Маверикс", которые благодаря победе над "Ютой Джаз" гарантировали себе участие в плей-офф. За оставшееся вакантным восьмое место Западной конференции продолжают бороться "Хьюстон Рокетс" и "Юта".

Миннесота – Хьюстон – 105:129 (21:38, 26:30, 27:35, 31:26)

М: Мухаммад (23), Лавин (21), Дьенг (13), Таунс (12 + 5 подборов), Уиггинс (12), Бьелица (11 + 14 подборов)

Х: Харден (34 + 6 передач), Ариза (21), Ховард (19 + 8 подборов), Беверли (11 + 5 подборов), Смит (11), Капела (10 + 10 подборов)

Юта — Даллас — 92:101 (20:22, 26:28, 18:21, 28:30)

Ю: Хэйворд (26 ++ 6 подборов), Мэк (18), Фэйворс (11)

Д: Уильямс (23 + 6 передач), Новицки (22 + 11 подборов), Мэттьюз (20), Фелтон (10)

Кливленд – Атланта – 109:94 (22:26, 29:19, 39:30, 19:19)

К: Ирвинг (35), Джеймс (34 + 6 передач + 6 подборов), Деллаведова (10), Лав (10 + 14 подборов)

А: Бэйзмор (23 + 6 подборов + 3 перехвата), Тиг (21 + 9 передач), Хорфорд (20 + 11 подборов)

Орландо – Милуоки – 107:98 (32:22, 26:22, 27:29, 22:25)

О: Ильясова (22 + 6 подборов + 3 блок-шота), Хезонья (19 + 7 передач + 5 перехватов), Дедмон (17 + 8 подборов + 3 блок-шота), Фурнье (13 + 5 подборов), Пэйтон (11 + 11 передач + 3 перехвата), Смит (10 + 6 подборов + 4 блок-шота + 4 перехвата)

М: Монро (23 + 7 подборов), Миддлтон (17 + 7 передач + 5 подборов), Паркер (17), Адетокунбо (11 + 9 подборов + 3 блок-шота), Эннис (10)

Бостон – Шарлотт – 100:114 (28:24, 13:39, 31:31, 28:20)

Б: Томас (17), Брэдли (17), Тёрнер (15 + 7 подборов), Олиник (14 + 11 подборов), Хантер (11), Смарт (10)

Ш: Лин (25 + 7 подборов + 5 передач + 5 перехватов), Уокер (18 + 6 передач + 5 подборов), Джефферсон (16 + 11 подборов), Уильямс (16), Дэниэлс (11), Хос (9 + 5 подборов), Камински (8 + 7 подборов)

Бруклин — Вашингтон — 111:120 (28:34, 41:36, 29:30, 13:20)

Б: Ларкин (20 + 6 подборов + 7 передач + 5 потерь), Богданович (20 + 5 передач), Килпатрик (17 + 5 передач), Холлис-Джефферсон (14 + 6 подборов), МакКалох (12 + 5 подборов)

В: Сешнс (21 + 12 передач + 5 потерь), Торнтон (19 + 8 подборов), Хиксон (15 + 6 подборов), Обре (14 + 6 подборов), Гортат (11 + 7 подборов), Темпл (11 + 5 подборов), Портер (10).

Нью-Орлеан — Чикаго — 116:121 (29:27, 33:26, 26:36, 28:32)

НО: Эннис (29 + 5 подборов), Даглас (21), Фрэйзер (20 + 6 подборов + 11 передач), Хэмилтон (15), Ашик (14 + 7 передач), Каннингэм (10)

Ч: Батлер (23 + 11 передач), Миротич (20), Фелисио (16 + 6 подборов), Холидэй (14), Портис (13 + 8 подборов), Данливи (12), МакДермотт (10).

Оклахома-Сити – Лейкерс – 112:79 (27:21, 31:27, 31:13, 23:18)

ОС: Дюрант (34 + 5 подборов), Уэстбрук (13 + 14 передач + 10 подборов), Адамс (13 + 15 подборов), Морроу (10), Уэйтерс (9)

ЛАЛ: Брайант (13), Уорлд Пис (12 + 6 подборов), Кларксон (11), Сакре (11 + 8 подборов), Расселл (11).