В чемпионате Украины по баскетболу определились все полуфиналисты

В чемпионате Украины по баскетболу определились все участники полуфинальных серий плей-офф.

Последней командой, прошедшей в полуфинал, стали "Черкасские Мавпы", которые сегодня в третьем матче противостояния обыграли МБК Николаев со счетом 68:64. Таким образом общий счет в этой серии - 2:1 в пользу черкассчан.

Черкасские Мавпы — МБК Николаев - 68:64 (19:13, 12:13, 16:24, 21:14)

ЧМ: Артамонов (14), Носков (13), Холл (10 + 3 перехвата), Сизов (9 + 6 подборов + 5 перехватов)

Н: Иванов (19 + 10 подборов), Цыкалюк (12 + 8 подборов), Тонченко (11 + 10 передач + 5 потерь), Шостуха (8 + 6 подборов).

Ранее в полуфинал пробились криворожский "Кривбасс", киевское "Динамо" и южненский "Химик", которые со счетом 2:0 в серии обыграли соответственно одесскую "Бипу", БК "Запорожье" и луцкий "Волыньбаскет".

Таким образом были сформированы следующие полуфинальные пары: "Химик" - "Черкасские Мавпы" и "Кривбас" - "Динамо".

Полуфинальные серии продлятся до трех побед одной из команд. Первые матчи должны состояться 14-15 апреля.