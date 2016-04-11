НБА. "Голден Стейт" повторил "вечный" рекорд "Чикаго Буллс" Майкла Джордана

Действующий чемпион НБА "Голден Стейт Уорриорс" сегодня утром повторил исторический рекорд лиги по количеству побед в регулярном чемпионате.

Победа над "Сан-Антонио Сперс" стала для команды 72-й в сезоне при девяти поражениях. Ранее такого же количества побед достигала лишь команда "Чикаго Буллс" во главе с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом - в сезоне 1995/96 "быки" завершили чемпионат с балансом 72-10.

Побить рекорд "Чикаго" калифорнийцы смогут 13 апреля, когда будут принимать дома середняка Западной конференции "Мемфис".

Сан-Антонио — Голден Стейт - 86:92 (19:14, 16:21, 26:27, 25:30)

СА: Олдридж (24 + 10 подборов), Леонард (20 + 13 подборов + 5 передач + 3 блок-шота)

ГС: Карри (37 + 5 подборов + 5 передач), Томпсон (14 + 6 подборов), Грин (11).

Среди других результатов дня выделяется победа "Индианы" над "Бруклином", благодаря которой "Пейсерс" стали последним участником плей-офф от Восточной конференции. Соответственно, "Чикаго" в нынешнем сезоне в плей-офф не сыграет.

Индиана — Бруклин - 129:105 (39:19, 30:22, 35:31, 25:33)

И: Тернер (28 + 10 подборов), Джордж Хилл (18 + 5 подборов), Маинми (16 + 6 подборов), Джордж (15 + 6 передач + 5 подборов + 5 потерь), Соломон Хилл (13 + 12 подборов), Майлз (11)

Б: Килпатрик (26), Слоан (19 + 5 передач), Браун (18 + 11 подборов + 6 перехватов + 3 блок-шота), Ларкин (15 + 8 передач), Богданович (10).

Вашингтон — Шарлотт - 113:98 (28:27, 27:21, 31:26, 27:24)

В: Гортат (21 + 13 подборов), Торнтон (16 + 5 подборов), Сешнс (15 + 11 передач + 5 подборов), Нене (12 + 5 подборов), Моррис (11), Дадли (11 + 7 подборов + 4 перехвата), Портер (10).

Ш: Камински (18 + 11 подборов), Уокер (16 + 7 передач), Уильямс (14 + 6 подборов), Батюм (10 + 5 подборов), Джефферсон (10 + 7 подборов).

Хьюстон — ЛА Лейкерс - 130:110 (29:27, 26:26, 33:27, 42:30)

Х: Харден (40 + 13 передач + 4 перехвата), Беверли (19 + 7 подборов + 6 передач), Ариза (19 + 7 подборов), Терри (11), Ховард (9 + 13 подборов + 3 блок-шота).

ЛАЛ: Брайант (35), Кларксон (21 + 8 подборов), Рэндл (11 + 7 подборов).

ЛА Клипперс — Даллас - 98:91 (23:21, 26:26, 27:12, 22:32)

ЛАК: Кроуфорд (22), Рэдик (20), Гриффин (17 + 11 подборов + 7 передач), Джордан (14 + 10 подборов), Грин (11 + 3 перехвата)

Д: Фелтон (21 + 5 передач), Уильямс (15), Новицки (14 + 5 подборов), Виллануэва (11 + 5 подборов).

Филадельфия — Милуоки - 108:109 ОТ (23:29, 22:33, 25:14, 28:22, 10:11)

Ф: Смит (22 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Грант (21 + 3 блок-шота), Ковингтон (19 + 8 подборов), Ноэль (18 + 13 подборов), Стаускас (12), Томпсон (10).

М: Миддлтон (36 + 9 передач + 6 подборов + 4 перехвата + 6 потерь), Хенсон (18 + 10 подборов), Паркер (15 + 6 подборов), Адетокунбо (14 + 9 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов).

Денвер — Юта - 84:100 (22:26, 25:22, 15:34, 22:18)

Д: Йокич (19 + 11 подборов), Мудиай (19 + 5 передач), Харрис (13), Бартон (10 + 7 подборов + 3 перехвата), Ловернь (10 + 5 подборов).

Ю: Хэйворд (22 + 9 подборов + 5 передач), Лайлз (22 + 6 подборов), Гобер (16 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Мэк (14 + 6 передач), Худ (13 + 5 подборов).

Майами — Орландо - 118:96 (31:28, 25:21, 33:20, 29:27)

М: Денг (20 + 5 передач), Драгич (19 + 6 передач), Уайтсайд (18 + 15 подборов), Уэйд (17), Грин (15).

О: Фурнье (21 + 5 передач), Вучевич (19 + 8 подборов), Хезонья (10).

Нью-Йорк — Торонто - 89:93 (25:20, 26:34, 18:21, 20:18)

НЙ: Энтони (21 + 6 подборов), Грант (19 + 3 перехвата), Вуячич (13 + 8 подборов), Лопес (10 + 5 подборов), О’Куинн (8 + 10 подборов).

Т: ДеРозан (27), Лаури (15 + 7 передач), Валанчюнас (14 + 7 подборов + 3 блок-шота), Росс (13).