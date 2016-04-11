В НХЛ завершен регулярный чемпионат и cтали известны все пары плей-офф

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошедшей ночью завершился регулярный чемпионат, после чего стали известны все пары команд, которые встретятся в первом раунде плей-офф.

В последних поединках основного сезона победы одержали "Филадельфия" и "Анахайм". Эти результаты повлияли на итоговое положение команд в турнирных таблицах НХЛ.

Нью-Йорк Айлендерс — Филадельфия - 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Шайбы: 05:58 Кулемин (де Хаан, Пулок) — 1:0, 09:19 Мартин (Пулок, де Хаан) — 2:0, 11:15 Гостисбихир (Ворачек, Шенн — больш) — 2:1, 19:52 Медведев (Рид, Казинс — больш) — 2:2, 26:38 Раффл (Лотон, Шенн) — 2:3, 45:50 Лотон (Раффл) — 2:4, 51:10 Амбергер (Раффл, Медведев) — 2:5

Вратари: Грайсс (Гибсон) — Нойвирт

Три звезды: Раффл (Ф), Медведев (Ф), де Хаан (НЙ)

Вашингтон — Анахайм - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: 24:34 Перри (Гарбатт) — 0:1, 26:36 Ритчи (Санторелли, Вагнер) — 0:2

Вратари: Грубауэр — Андерсен

Три звезды: Уильямс (В), Андерсен (А), Перри (А)

Таким образом после окончания всех матчей регулярного чемпионата была полностью сформирована сетка плей-офф. В Восточной конференции она выглядит следующим образом:

Вашингтон — Филадельфия

Флорида — Нью-Йорк Айлендерс

Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс

Тампа-Бэй — Детройт

В Западной конференции сыграют:

Даллас — Миннесота

Сент-Луис — Чикаго

Анахайм — Нэшвилл

Лос-Анджелес — Сан-Хосе

Как сообщал УНИАН, четыре пары участников плей-офф стали известны в ночь на 10 апреля.