В НХЛ завершен регулярный чемпионат и cтали известны все пары плей-офф
В последних двух матчах регулярного сезона победы взяли "Филадельфия" и "Анахайм".
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошедшей ночью завершился регулярный чемпионат, после чего стали известны все пары команд, которые встретятся в первом раунде плей-офф.
В последних поединках основного сезона победы одержали "Филадельфия" и "Анахайм". Эти результаты повлияли на итоговое положение команд в турнирных таблицах НХЛ.
Нью-Йорк Айлендерс — Филадельфия - 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Шайбы: 05:58 Кулемин (де Хаан, Пулок) — 1:0, 09:19 Мартин (Пулок, де Хаан) — 2:0, 11:15 Гостисбихир (Ворачек, Шенн — больш) — 2:1, 19:52 Медведев (Рид, Казинс — больш) — 2:2, 26:38 Раффл (Лотон, Шенн) — 2:3, 45:50 Лотон (Раффл) — 2:4, 51:10 Амбергер (Раффл, Медведев) — 2:5
Вратари: Грайсс (Гибсон) — Нойвирт
Три звезды: Раффл (Ф), Медведев (Ф), де Хаан (НЙ)
Вашингтон — Анахайм - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Шайбы: 24:34 Перри (Гарбатт) — 0:1, 26:36 Ритчи (Санторелли, Вагнер) — 0:2
Вратари: Грубауэр — Андерсен
Три звезды: Уильямс (В), Андерсен (А), Перри (А)
Таким образом после окончания всех матчей регулярного чемпионата была полностью сформирована сетка плей-офф. В Восточной конференции она выглядит следующим образом:
Вашингтон — Филадельфия
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй — Детройт
В Западной конференции сыграют:
Даллас — Миннесота
Сент-Луис — Чикаго
Анахайм — Нэшвилл
Лос-Анджелес — Сан-Хосе
Как сообщал УНИАН, четыре пары участников плей-офф стали известны в ночь на 10 апреля.