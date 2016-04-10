Украинец Лэнь помог "Финиксу" разгромить "Нью-Йорк" в чемпионате НБА

Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь принял участие в разгромной победе своей команды над "Нью-Йорк Никс" в регулярном чемпионате НБА.

Команда из штата Аризона выиграла матч со счетом 121:100, а Лэнь за 25 минут на площадке набрал 10 очков, 11 подборов и 2 передачи.В пассиве украинца 1 потеря и 2 фола.

Ранее "Финикс" потерял шансы на выход в плей-офф НБА, и команде в текущем сезоне осталось сыграть два матча регулярного чемпионата.

Нью-Орлеан – Финикс – 100:121 (22:32, 25:23, 20:30, 33:36)

НО: Дуглас (23 + 5 передач), Эннис (18 + 6 подборов + 3 перехвата), Бэббит (17 + 9 подборов), Хэмилтон (13 + 5 подборов), Каннингем (13), Фрезьер (11 + 8 подборов + 7 передач)

Ф: Гудвин (24), Телетович (22 + 5 подборов), Букер (16 + 5 передач), Чендлер (13 + 5 подборов + 3 блок-шота).

Другие матчи игрового дня принесли следующие результаты:

Атланта – Бостон – 118:107 (34:32, 33:39, 26:20, 25:16)

А: Миллсэп (31 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Тиг (24 + 7 передач + 5 подборов), Бэйзмор (21 + 5 подборов + 3 перехвата), Шрёдер (15 + 7 передач), Хорфорд (12 + 8 подборов + 6 передач)

Б: Смарт (19 + 5 подборов), Краудер (16 + 7 подборов), Томас (16 + 6 передач), Брэдли (15 + 3 перехвата), Джонсон (14 + 8 подборов + 4 блок-шота), Тернер (11 + 7 подборов + 5 передач).

Мемфис – Голден Стейт – 99:100 (28:31, 22:22, 28:17, 21:30)

М: Барнс (24 + 15 подборов), Картер (15 + 7 подборов), Стивенсон (13), Рэндольф (12 + 7 подборов)

ГС: Грин (23 + 11 подборов + 3 блок-шота), Томпсон (20 + 5 подборов), Карри (17 + 9 подборов + 8 передач), Барнс (14).

Чикаго – Кливленд – 105:102 (27:31, 25:23, 27:28, 26:20)

Ч: Батлер (21 + 6 передач + 3 перехвата), Фелисио (16 + 5 подборов), Миротич (13 + 6 подборов), Газоль (11 + 12 подборов), Роуз (10), Брукс (9)

К: Джеймс (33 + 7 подборов), Смит (24 + 6 подборов), Лав (20 + 13 подборов), Ирвинг (11 + 8 передач).

Портленд — Миннесота — 105:106 (28:21, 21:32, 23:22, 31:33)

П: Лиллард (31 + 7 передач), Маккалум (21 + 7 передач), Пламли (15 + 15 подборов), Амину (10)

М: Таунс (29 + 11 подборов), Уиггинс (23), Мухаммед (12), Бьелица (11 + 10 подборов + 5 передач), ЛаВин (10).

Сакраменто — Оклахома-Сити — 114:112 (22:30, 34:22. 27:32, 31:28)

С: Коллисон (27 + 5 подборов + 8 передач), Гэй (24 + 8 подборов + 4 перехвата), Карри (20), Казинс (15 + 7 подборов),

ОС: Дюрант (31 + 6 поборов + 8 передач + 5 потерь), Уэстбрук (24 + 5 подборов + 10 передач + 8 потерь), Ибака (14 + 8 подборов), Кантер (11 + 6 подборов).