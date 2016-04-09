НБА: "Детройт" вышел в плей-офф, "Сан-Антонио" проиграл "Денверу"

В центральном матче дня Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт" переиграл "Вашингтон". Благодаря этому "Пистонс" стали седьмой командой Восточной конференции, которая гарантировала себе место в плей-офф.

При этом поражение "Вашингтона" лишило его шансов попасть в желаемую восьмерку лучших. За оставшееся вакантным восьмое место, все еще борются "Индиана" и "Чикаго". Правда, если "Буллс" следующей ночью уступят лидеру конференции "Кливленду", шансов продлить для себя сезон у них не останется.

Детройт — Вашингтон - 112:99 (39:25, 23:30, 24:29, 26:15)

Д: Джексон (39 + 9 передач + 5 потерь), Харрис (17 + 9 подборов), Калдуэлл-Поуп (14), Моррис (13 + 7 подборов), Бэйнс (12 + 5 подборов)

В: Моррис (29 + 7 подборов), Бил (25 + 6 подборов + 6 потерь), Нене (13), Сешнс (12 + 6 передач).

Главный тренер второй команды Западной конференции Грегг Попович вновь предоставил возможность для отдыха своим лидерам. В поединке против "Денвера" не играли ЛаМаркус Олдридж, Ману Жинобили, Дэнни Грин, Кавая Ленард и Тони Паркер. Резервный состав, тем не менее, до последнего претендовал на победу над "Наггетс", но добиться ее не сумел.

Денвер — Сан-Антонио - 102:98 (24:18, 27:35, 26:19, 25:26)

Д: Нуркич (21 + 9 подборов), Мудиай (20 + 6 подборов + 5 передач), Сэмпсон (16), Бартон (11), Йокич (8 + 15 подборов)

СА: Данкан (21 + 7 подборов), Уэст (17 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Мартин (17 + 6 подборов), Симмонс (15 + 5 подборов).

"Даллас", обыграв "Мемфис", укрепил свои позиции в зоне плей-офф НБА. Для того, чтобы обеспечить себе место в восьмерке лучших Западной конференции, команде Дирка Новицки достаточно выиграть в одном из трех оставшихся матчей.

Даллас — Мемфис - 103:93 (18:21, 28:28, 28:19, 29:25)

Д: Новицки (21), Андерсон (19 + 10 подборов + 3 блок-шота), Харрис (16 + 6 потерь), Мэттьюз (11), Фелтон (11 + 14 передач + 6 подборов)

М: Аллен (25 + 7 подборов + 3 перехвата), Рэндольф (13 + 6 подборов), Барнс (11 + 7 подборов + 5 передач), Фармар (11), Стивенсон (10 + 6 подборов + 5 передач).

Один из конкурентов "Далласа" за место в плей-офф "Юта" напротив упустила возможность оторваться от преследователей из "Хьюстона". Вчера ночью "Джаз" дома неожиданно проиграли "Клипперс", которые приехали в Солт-Лэйк Сити без всех своих лидеров. Победу команде из Лос-Анджелеса принес точный трехочковый Джамала Кроуфорда за две секунды до конца овертайма.

Юта — ЛА Клипперс - 99:102 ОТ (26:25, 26:22, 20:29, 22:18, 5:8)

Ю: Хэйворд (24 + 13 подборов + 5 передач + 7 потерь), Мэк (13), Худ (13 + 5 подборов), Фэйворс (11 + 11 подборов + 4 блок-шота), Беркс (11)

ЛАК: Кроуфорд (30 + 5 подборов), Олдрич (21 + 18 подборов + 5 перехватов), Пирс (18 + 3 перехвата + 5 потерь), Грин (18), Приджиони (13 + 7 подборов + 7 передач).

Шарлотт — Бруклин - 113:99 (25:25, 25:18, 34:21, 29:35)

Ш: Уокер (22 + 3 блок-шота), Дэниэлз (17), Батюм (14 + 6 подборов + 6 передач), Уильямс (12 + 3 перехвата), Камински (12), Лин (11 + 5 подборов)

Б: Эллингтон (21), Робинсон (16 + 17 подборов), Килпатрик (16), МакКаллоу (12 + 3 перехвата).

Орландо — Майами - 112:109 (19:27, 34:28, 26:25, 33:29)

О: Вучевич (29 + 6 подборов), Фурнье (28 + 7 подборов + 7 передач), Пэйтон (16 + 10 передач), Оладипо (13)

М: Уэйд (17 + 5 передач), Драгич (15 + 8 подборов + 6 передач), Джонсон (13), Уайтсайд (13 + 16 подборов + 4 блок-шота), Ричардсон (13 + 5 подборов), Грин (11), Денг (10 + 10 подборов).

Филадельфия — Нью-Йорк - 102:109 (24:28, 22:21, 28:33, 28:27)

Ф: Ковингтон (30 + 11 подборов), Смит (20 + 7 подборов + 7 передач), Стаускас (17 + 7 подборов + 5 передач), Ноэль (17 + 10 подборов), Грант (10 + 5 подборов)

НЙ: Лопес (24 + 15 подборов + 3 блок-шота), Энтони (20), Грант (16 + 6 передач + 5 подборов), Вуячич (16 + 5 подборов), Уильямс (11 + 9 подборов), О’Куинн (10 + 8 подборов).

Бостон — Милуоки - 124:109 (30:35, 35:23, 36:22, 23:29)

Б: Зеллер (26 + 4 блок-шота), Томас (20), Брэдли (16), Олиник (16 + 7 подборов), Саллинджер (15 + 5 подборов)

М: Адетокунбо (27 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Паркер (18 + 5 подборов), Пламли (16 + 5 подборов + 3 перехвата), Вон (12), Монро (10 + 8 подборов), Эннис (9 + 11 передач + 6 подборов).

Торонто — Индиана - 111:98 (20:15, 30:31, 32:20, 29:32)

Т: Пауэлл (27 + 6 подборов), Райт (19), Джозеф (18 + 9 передач), Росс (14), Валанчюнас (10)

И: Эллис (17), С.Хилл (16), Джордж (14), Майлз (13), Аллен (12 + 8 подборов).

Нью-Орлеан — ЛА Лейкерс - 110:102 (24:27, 33:19, 30:21, 23:35)

НО: Ажинса (28 + 15 подборов), Даглас (20 + 6 подборов), Каннингем (19), Бэббитт (15), Хэмилтон (12), Фрэйзер (7 + 12 передач)

ЛАЛ: Расселл (32), Кларксон (26), Брайант (14).