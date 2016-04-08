Украинец Лэнь установил персональный рекорд в НБА

Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь прошедшей ночью установил личный рекорд по количеству передач, сделанных в одном матче НБА.

В поединке с "Хьюстон Рокетс" уроженец Антрацита Луганской области отдал семь результативных передач. Ранее его лучшим результатом были шесть передач в матче с "Мемфис Гризлис", который состоялся около месяца назад.

Таким образом список высших достижений Лэня в отдельных статистических категориях сегодня выглядит так:

Очки – 31 (против "Орландо" 4 марта 2016 года);

Подборы – 18 (против "Хьюстона" 4 февраля 2016 года);

Передачи – 7 (против "Хьюстона" 7 апреля 2016 года);

Перехваты – 4 (против "Индианы" 22 ноября 2014 года);

Блок-шоты – 6 (три раза, впервые против "Филадельфии" 2 января 2015 года).

Алексей Лэнь выступает за "Финикс" в Национальной баскетбольной ассоциации с 2013 года, его контракт с командой истекает в следующем году. Ранее украинец играл за дубль днепропетровского "Днепра" и команду университета Мэрилэнд в студенческой лиге США.

Как сообщал УНИАН, прошедшей ночью Алексей Лэнь помог "Финиксу" добыть гостевую победу над "Хьюстоном".