НБА: "Голден Стейт" победил в матче лидеров, "Чикаго" уступил "Майами"

В Национальной баскетбольной ассоциации прошедшей ночью состоялись матчи регулярного чемпионата.

Голден Стейт — Сан-Антонио — 112:101 (20:15, 32:25, 35:29, 25:32) ГС: Карри (27 + 5 подборов + 9 передач), Барнс (21 + 8 подборов), Грин (18 + 6 подборов + 7 передач), Томпсон (14 + 7 передач) САС: Леонард (23), Уэст (11 + 7 передач), Олдридж (11), Паркер (10), Мартин (10). Майами – Чикаго – 106:98 (21:22, 19:24, 35:23, 31:29) М: Уэйд (21 + 5 подборов), Джонсон (17), Драгич (16 + 12 подборов), Уайтсайд (16 + 12 подборов), Денг (13), Ричардсон (11), Стаудемайр (10 + 3 перехвата). Ч: Батлер (25 + 6 передач), Газоль (21 + 12 подборов + 4 блок-шота), Роуз (17), Холидей (9), Фелисио (8 + 7 подборов). Атланта – Торонто – 95:87 (28:20, 19:23, 23:20, 25:24) А: Тиг (23 + 5 передач), Корвер (14 + 5 подборов + 3 блок-шота), Миллсэп (13 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Хорфорд (11 + 8 подборов + 6 передач), Скотт (11 + 7 подборов), Хардуэй-мл. (11), Сефолоша (10) Т: ДеРозан (16), Лоури (16 + 6 передач), Валанчюнас (13 + 8 подборов), Бийомбо (10 + 9 подборов), Пауэлл (10). Сакраменто – Миннесота – 97:105 (27:31, 24:27, 25:25, 21:22) С: Коллисон (19 + 6 передач), Эйси (17 + 6 подборов), Коли-Стайн (15 + 6 подборов + 3 перехвата), Гэй (13 + 13 подборов + 5 перехватов), Карри (10), Андерсон (9) М: Дьенг (18 + 13 подборов), Лавин (18 + 3 перехвата), Бьелица (18), Таунс (17 + 10 подборов), Уиггинс (15), Мухаммад (10). Хьюстон – Финикс – 115:124 (39:27, 21:30, 30:32, 25:35) Х: Харден (30 + 7 передач), Ариза (22 + 4 перехвата + 3 блок-шота), Ховард (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Беверли (9 + 9 передач), Бизли (9), Терри (8 + 3 передачи), Ф: Телетович (26 + 5 подборов), Такер (24 + 12 подборов + 5 передач), Чендлер (21 + 10 подборов), Гудвин (16 + 5 передач + 3 перехвата), Букер (15 + 4 передачи), Прайс (9 + 5 передач + 3 перехвата). Как ранее сообщал УНИАН, украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь набрал в матче с "Хьюстоном" 6 очков, 8 подборов и 7 передач.

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