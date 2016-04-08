Украинец Лэнь помог "Финиксу" выиграть матч НБА против "Хьюстона"
08:15, 08 апреля 2016Баскетбол
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Поединок сложился для центрового не наилучшим образом, но его команда победила.
Reuters
Украинский центровой команды "Финикс Санс" Алексей Лэнь прошедшей ночью помог своим партнерам обаграть в выездном матче Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон Рокетс".
Поединок завершился со счетом 124:115 в пользу "Финикса", но для украинца данная игра сложилась не наилучшим образом. За 30 минут на площадке он набрал 6 очков, 8 подборов и 7 передач. Также на счету баскетболиста потеря и 4 фола.
В концовке матч, когда "Финикс" сделал победный рывок, Лэнь участия в игре не принимал.
Как ранее сообщал УНИАН, в проигранном матче против "Атланты" Алексей Лэнь набрал за "Финикс" 10 очков.
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