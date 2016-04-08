Украинец Лэнь помог "Финиксу" выиграть матч НБА против "Хьюстона"

Украинский центровой команды "Финикс Санс" Алексей Лэнь прошедшей ночью помог своим партнерам обаграть в выездном матче Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон Рокетс".

Поединок завершился со счетом 124:115 в пользу "Финикса", но для украинца данная игра сложилась не наилучшим образом. За 30 минут на площадке он набрал 6 очков, 8 подборов и 7 передач. Также на счету баскетболиста потеря и 4 фола.

В концовке матч, когда "Финикс" сделал победный рывок, Лэнь участия в игре не принимал.

Как ранее сообщал УНИАН, в проигранном матче против "Атланты" Алексей Лэнь набрал за "Финикс" 10 очков.