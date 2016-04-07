Легендарный игрок НБА Брайант готовится к своему последнему матчу в карьере

Легендарный защитник команды НБА "Лос Анджелес Лейкерс" Коби Брайант не хочет, чтобы в его последнем матче в карьере, который состоится 13 апреля, соперники из "Юты Джаз" делали его команде поблажки. Об этом он заявил во время пресс-конференции на домашней арене калифорнийцев "Стэйплс Центр", сообщает ESPN.

"Юта выиграла у нас в последних нескольких матчах, и я надеюсь, что они выйдут на площадку и попытаются это повторить. <...> Для меня это лучшая форма соревнований. Лучшая последняя игра, которую я могу себе представить, должна быть конкурентной и тяжелой. Именно таким должен быть баскетбол", - сказал Брайант.

37-летний защитник пока не знает, какие эмоции будет испытывать во время последнего матча.

"Возможно, я буду сидеть со слезами на глазах. Я сомневаюсь в этом, но такое может произойти. Я не знаю, посмотрим", - добавил баскетболист.

Коби Брайант пришел в НБА в 1996 году и всю карьеру провел в "Лейкерс". Вместе с калифорнийцами он пять раз становился чемпионом НБА, 18 раз принимал участие Матче всех звезд, а в 2008 году был признан самым ценным игроком лиги.

Текущий чемпионат стал наихудшим для "Лос-Анджелес Лейкерс" за всю историю команды, которая длится с 1948 года. Она выиграла лишь 16 из 78 матчей. Весь сезон "Лейкерс" сопровождался прощальным турне Брайанта, которому устраивали особые почести в каждом городе во время его выездных матчей.