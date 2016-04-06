Украинский баскетболист "Финикса" Лэнь проиграл в очередном матче НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санс", за которую выступает украинский центровой Алексей Лэнь, прошедшей ночью проиграла в очередном матче регулярного чемпионата "Атланте Хоукс" со счетом 90:103.

Уроженец города Антрацит из Луганской области здорово провел первую половину встречи, но после большого перерыва играл уже не столь эффективно. Именно во второй части игры "Финикс" позволил "Атланте" взять контроль за матчем и завершить его в свою пользу.

В сумме на счету Алексея Лэня 10 очков, 7 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот и 1 перехват, которые были набраны за 35 минут игрового времени. Также украинец сделал 4 потери и получил 4 фола.

"Финикс Санс" находится на 14-м, предпоследнем месте в Западной конференции НБА. Команда, выигравшая 20 матчей в 78 играх, несколько недель назад потеряла шансы выйти в плей-офф.