Министр молодежи и спорта Украины призывает баскетболиста Лэня выступить за национальную сборную

В нем министр предложил игроку рассмотреть предложение выступить за национальную сборную страны, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"Твое мастерство покорило сердца многих поклонников баскетбола в Украине. Юные и взрослые игроки, тренеры, функционеры следят за твоей игрой в сильнейшей лиге мира. Трансляции из-за океана матчей Финикса становятся настоящим праздником для ценителей баскетбола, которые, несмотря на позднее время получают наслаждение от твоих действий на паркете. В частности, всех неравнодушных восхищает твоя шедевральная, иначе и не назовешь, серия из семи дабл-даблов в последних матчах НБА. А твое успешное выступление против Голден Стэйт (26 очков, 13 подборов, 3 передачи) сорвало аплодисменты не только на трибунах "Оракл арены", но и способствовало эмоциональному подъему твоих украинских фанов", - отмечает министр в своем письме.

"Украина сейчас находится в центре внимания всего мира. Политическая и экономическая ситуация непростая, но люди требуют праздника и побед, и кто, как не спортивные герои, могут их получить. Сегодня баскетбольная жизнь в Украине благодаря вниманию министерства спорта и профильной федерации на подъеме. Государство и ФБУ заботятся о баскетболе. На финишную прямую выходят чемпионаты Суперлиги, женской лиги, всю Украину охватил регулярный чемпионат юношеской баскетбольной лиги. Ярким свидетельством позитивных изменений к лучшему является победа национальной женской сборной Украины в квалификации Евробаскета-2017 над действующими чемпионками Европы – сборной Сербии", - подчеркнул Жданов.

"Вскоре придет черед продемонстрировать свою мощь мужской сборной, которая 31 августа – 17 сентября проведет квалификационный турнир на Евробаскет-2017. Предлагаю тебе рассмотреть предложение выступить за сборную Украины. Только когда мы вместе, мы непобедимы! Слава Украине!", - призвал министр.

Алексей Лень - воспитанник баскетбольной школы днепропетровского "Днепра". По оценкам специалистов считается сильнейших украинским баскетболистом последних лет. Стал самым результативным игроком в составе юниорской мужской сборной Украины на Чемпионате Европы в Литве в 2010 году – 26 очков, 18 подборов, 3 блок-шота. На данный момент за национальную команду не провел ни одного матча.