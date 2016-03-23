Южненский "Химик" проиграл французскому "Элан Шалон" в четвертьфинале баскетбольного Кубка Европы

Таким образом, украинская команда проиграла серию до двух побед со счетом 0:2 и прекратила борьбу в еврокубке, сообщает официальный сайт турнира.

Соперник добился ощутимого перевеса в первой половине игры. Стартовую четверть французы выиграли с разницей в 8 очков (14:22), а вторую 10-минутку с преимуществом в 3 балла - 15:18. После большого перерыва гости сумели удержать свой перевес в третьей четверти (21:21). А в четвертой четверти "Химик" сумел выиграть с разницей в 7 баллов, чего не хватило для общей победы матче - 29:22 и 79:83 в общем счете.

Лучшим бомбардиром в составе украинской команды в этом матче стал Александр Антипов, на счету которого 18 очков.

В первом матче серии, состоявшемся 16 марта во Франции, "Элан Шалон" выиграл со счетом 115:94.