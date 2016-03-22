Обнародован регламент новой баскетбольной Лиги чемпионов под эгидой ФИБА

Европейское отделение Междунарордной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа) провела презентацию первого турнира Лиги чемпионов, который состоится в сезоне 2016/17.

В турнире примут участие 56 команд, в том числе чемпионы национальных первенств из 30 европейских лиг.

В общей сложности будет сыграно 300 игр за 8 месяцев соревнований в первом сезоне нового соревнования.

Игры будут проводиться по средам и четвергам с той целью, чтобы не нарушить график проведения национальных соревнований.

32 команды будут играть в регулярном сезоне Лиги чемпионов. 24 из этих 32 команд получат прямую путевку в основной раунд соревнований, основываясь на спортивных критериях. Еще 8 команд определятся в квалификационном турнире из 28 клубов.

Предварительно, ФИБА-Европа дала добро на участие 1 команды от Украины, однако официального подтверждения этого решения пока не последовало.