Женская сборная Украины по баскетболу обыграла действующих чемпионов Европы из Сербии в отборе к Евробаскету-2017

В киевском Дворце спорта завершился матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд, в котором сборная Украины принимала команду Сербии и выиграла со счетом 78:75.

Гостевая команда, которая является действующим чемпионом Европы, в начале имела заметное преимущество и выиграла первую четверть со счетом 14:9. Вторая 10-минутка также оказалась неудачной для украинок. которые сражались на равных но, в итоге, уступили с разницей в 3 очка - 22:25. В итоге, 31:39 по итогам первой половины.

Отставая в счете на 8 очков, украинки в третьем периоде бросились в погоню и весьма в этом преуспели. Команда не только сравняла счет, но и вышла вперед на 1 балл - 25:16 и 56:55.

Судьба матча решалась в заключительной 10-минутке, в которой украинки не только сохранили свое преимущество но и увеличили его на 2 балла - 22:20 и 78:75.

Лучшим бомбардиром матча в составе сборной Украины стала Алина Ягупова, которая набрала 31 очко.

Таким образом, украинская команда стала единоличным лидером группы D отборочного турнира, оторвавшись от команды Сербии. На счету украинок 3 победы и ни одного поражения.