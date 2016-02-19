Женская сборная Украины по баскетболу проведет ключевой матч отбора Евробаскета-2017 с командой Сербии

Женская национальная сборная Украины сыграет 20 февраля чрезвычайно важный поединок квалификации Евробаскета-2017 против команды Сербии.

Согласно регламента турнира в финальную часть соревнований попадают победители всех 9 групп отборочного турнира, а также шесть лучших команд из тех, что заняли вторые места. К 15 командам присоединятся хозяйки турнира - сборная Чехии.

У сборных Украины и Сербии по 4 очка, команды одержали по две победы над Германией и Люксембургом. Сербки возглавляют таблицу благодаря лучшей разнице очков в первых двух матчах. Они разгромили Германию (100:57) и Люксембург (132:38) - "+137". В то же время, украинки обыграли Люксембург (90:38) и Германию (66:64) - "+64".

В очных встречах будет решаться судьба 1-го места и прямой путевки в Чехию.

Сборная Сербии является действующим чемпионом Европы-2015 и считается фаворитом в противостоянии с Украиной.

Матч состоится в киевском Дворце спорта. Начало игры 20 февраля в 17.30.