Баскетбольная Суперлига: "Днепр", "Будівельник" и все остальные

Восьмерка команд, объединенная в Ассоциацию баскетбольных клубов Украины, в сезоне 2015/16 проводила регулярный сезон в два круга. Начиная с октября, команды провели по 14 матчей, но глобальных сенсаций нынешнее первенство так и не подарило. После ухода ряда команд из Суперлиги стало очевидно, что фаворитами национального первенства будут двое – «Днепр» и самый титулованный клуб страны, участник нескольких сезонов Евролиги (самого престижного клубного еврокубка) «Будівельник». Судьбу чемпионата решили две локальные сенсации в виде поражения «строителей» в матчах с командами из середины турнирной таблицы. Но повлиять на место команды в двойке сильнейших эти неудачи не сумели. Они лишили ее лидерства в турнирной таблице, не более того.

Нынешний сезон изначально стал весьма драматичным для украинского баскетбола. Еще летом 2015-го наметился раскол, который, в итоге, привел к тому, что часть команд покинула ряды Суперлиги, образовав свой собственный турнир. К сожалению, расколу, в немалой степени, поспособствовало новое руководство Федерации баскетбола Украины, пришедшее на смену команде во главе с прославленным баскетболистом, олимпийским чемпионом Сеула-88, игроком тогда еще киевского «Строителя» и московского ЦСКА, а также команды НБА «Атланта Хоукс» Александром Волковым.

В итоге, из 11 команд Суперлиги образца 2014/15 в нынешнем сезоне играет пять команд (плюс еще три новых коллектива). Три команды играют в чемпионате той Суперлиги, которая проводится под эгидой Федерации баскетбола Украины, а еще три - вообще прекратили существование. Кстати, проведение турнира под эгидой национальной федерации уже само по себе нонсенс. Об этом еще осенью прошлого года заявил (безотносительно к событиям в Украине) президент Евролиги, объединяющей 24 сильнейшие клубные команды Старого Света, Жорди Бертомеу. Чиновник, во время одной из пресс-конференций, затронул проблему Турции, где чемпионат до сих пор проводится… национальной федерацией, а не лигой под руководством клубов. По словам Бертомеу, это может привести к потере турками одного гарантированных мест в турнире. «Мы более привычны к раздаче путевок в Евролигу национальным лигам, это более понятная для нас система в долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы отдали Турции четвертое место, потому как у них есть клубы с лицензией «А», а также чемпион страны. Но было бы справедливо заявить следующее: это последний сезон, когда мы награждаем чемпионат Турции таким образом, если они, конечно, не создадут профессиональную лигу. Это единственная лига из делегирующих команд в Евролигу, которая управляется национальной федерацией. Сейчас мы выступаем с этим месседжем для всех, в соответствии с правилами Евролиги», - акцентировал Бартомеу.

Отметим, что подобный кризис уже не первый в украинском баскетболе. В сезоне 2008/09 в стране также проходили два параллельных национальных чемпионата. При этом, участники конфликта были весьма решительны и консенсус казался невозможным. Но, мировой финансовый кризис осени 2009-го года, затронувший, в том числе, баскетбол, заставил стороны искать компромиссы. И в сезоне 2009/10 команды вновь выступали в едином полноценном национальном чемпионате страны.

Тем не менее, сезон, начинавшийся со столь масштабных перемен, вошел в свою колею. И команды уже провели регулярный чемпионат. А впереди – плей-офф Суперлиги и еще одно не менее важное событие, которое будет предварять вторую часть чемпионата – «Финал четырех» Кубка Украины. Турнир с участием четырех сильнейших команд кубкового турнира пройдет в Днепропетровске уже в ближайшие выходные, 13-14 февраля.

Единственным отличием от итоговой турнирной таблицы регулярного чемпионата стало то, что в четверку сильнейших команд Кубка не попала львовская «Галичина» (3-е место), которую заменила «Говерла» из Ивано-Франковска (5). Еще одним участником (помимо «Будівельника» и «Днепра») станет кременчугский «Кремень» (4). И, на первый взгляд, интриги в полуфиналах не предвидится. Ни «Кремень» в борьбе с «Днепром», ни «Говерла» в борьбе с «Будівельником» в матчах регулярного сезона противопоставить что-либо сопернику так и не смогли. «Днепр» вообще проиграл только раз – своему прямому конкуренту в гостевом матче в Киеве со счетом 64:69. В свою очередь, «Будівельник», помимо гостевого поражения от «Днепра» (60:67), неожиданные трудности испытал в матчах с БК «Харьков» (74:79) и «Галичиной» (95:98).

Тем не менее, в игровых видах спорта именно кубковый турнир, в отличие от национального чемпионата, всегда славится своей непредсказуемостью. Сенсации случаются сплошь и рядом. И пусть «Днепр» вообще не допускает осечек в играх с заведомо слабыми конкурентами. Когда-то серия может прерваться, и почему бы этому «черному дню» не случиться в полуфинале Кубка?... А киевляне уже не раз в этом сезоне показывали, что проблемы могут возникнуть на ровном месте в любой момент.

Если же исключить фактор случайности и уже сейчас гипотетически свести «Днепр» и «Будівельник» в финале, то здесь уж точно результат будет непредсказуем. Да, «Днепр» намного увереннее прошел первую часть сезона, выиграв практически все, что можно было выиграть. Но… Любопытен тот факт, что все свои поражения «строители» потерпели еще в прошлом календарном году, в октябре-декабре. А после новогодних каникул коллектив Владимира Коваля выглядит по-настоящему сыгранным, сплоченным, и с отличными перспективами в свете подписания контракта с «украинским литовцем» Михаилом Анисимовым.

Коренной киевлянин Анисимов (семь лет провел в клубах Литвы и Латвии и получил гражданство Литвы) с 2009-го года с небольшими перерывами выступает в составе «строителей». В последний раз он вернулся в команду месяц назад, 8 января. Игрок начинал сезон в латвийском «Вентспилсе», но вернулся в клуб, с которым трижды выигрывал национальный чемпионат и – еще трижды – Кубок Украины.

Стоит отметить, что на протяжении регулярного чемпионата в составе киевлян были задействованы… девять игроков. И это при минимуме в 12-ть. Анисимов стал десятым баскетболистом в составе команды. А значит, на скамейке запасных в распоряжении тренерского штаба команды уже будет полноценная пятерка. В общем, в свете столь весомого усиления «Будівельника», говорить о преимуществе его основного конкурента из Днепропетровска уже не приходится. Тем более, что на счету киевлян серия из семи побед подряд в национальном первенстве. В том числе, в домашней игре с тем самым «Днепром».

Нельзя не отметить и еще один факт в жизни постоянно обновляющегося столичного коллектива. Сделав ставку на украинцев в составе команды, воспитанников национальной школы баскетбола, «Будівельник» был последовательным до конца. И назначил на должность главного тренера отечественного специалиста Владимира Коваля. До нынешнего сезона молодой тренер не имел опыта самостоятельной работы со взрослыми коллективами, работая либо ассистентом, либо наставником дубля днепропетровского «Днепра». Также он возглавлял молодежную сборную Украины. Таким образом, его дебют на посту главного тренера команды Суперлиги выпал на самую титулованную команду страны - 9-кратного чемпиона Украины «Будівельник». «Лично для меня это был год большого вызова. Стать главным тренером клуба Суперлиги, да еще и команды с такими традициями... Конечно, у нас не все получается на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получалось лучше, и хорошо, что я чувствую поддержку каждого в нашей команде», - отмечал в одной из бесед с представителями СМИ в начале сезона Коваль.

После «Финала четырех» Кубка Украины в Суперлиге возобновится полноценная жизнь, ведь в плей-офф будут играть все команды-участницы чемпионата. Согласно регламенту соревнований, восемь коллективов будут разделены на четыре пары, а, к примеру, финишировавшему на 2-м месте в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата «Будівельнику» достанется завершившая сезон на 7-м месте «Хортица». Исходя из результатов очных игр в регулярном сезоне, интриги в этой паре будет мало. Киевляне дважды уверенно выиграли - дома 87:54 и в гостях 64:87. Примерно та же картина будет и в паре победителя и аутсайдера регулярного чемпионата – «Днепра» и БК «Одесса». А вот где будет по-настоящему интересно, так это в играх команд середины таблицы. Ведь «Галичина» одержала в нынешнем сезоне лишь на две победы больше «Харькова», а разница между БК «Кремень» и «Говерлой» в турнирной таблице и вовсе минимальна – 8 побед при 6 поражениях одной команды и 7/7 другой.

Украинский баскетбольный сезон вступает в фазу решающих баталий. И эта фаза обещает быть крайне интересной и захватывающей. Если в начале чемпионата, когда у «Будівельника» в графе поражений значилась унылая «тройка» и казалось, что интриги в борьбе за чемпионство нет и в помине, то сейчас, накануне двух плей-офф – и в чемпионате, и в Кубке, ситуация поменялась кардинально. На площадке будет жарко…

Кирилл Стадниченко