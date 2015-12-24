Украинский баскетболист Кравцов покинул ЦСКА

Баскетболист сборной Украины пополнил ряды ЦСКА в конце сентября, когда на команду навалилась эпидемия травм, и подписал трехмесячный контракт, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Кравцов выходил на площадку в 9 матчах, его средние показатели – 4,8 очка (80% попаданий двухочковых), 2,0 подбора, 0,2 передачи, 0,1 перехвата, 0,3 блок-шота за 7,2 минуты.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил: "Мы благодарны Славе за то время, которое он провел с нами. Было здорово вернуть его в европейский баскетбол, придать ему своеобразный толчок. Он помог нам, мы, надеюсь, помогли ему. Он подписал контракт, продлевавшийся каждый месяц, поскольку клуб ожидал возвращения в строй Джоэла Фрилэнда, и сейчас Славе необходимо перейти в команду, где у него будет место в составе. Мы тепло попрощались и пообещали друг другу оставаться на связи".

В свою очередь, Кравцов отметил: "Прежде всего, хочу поблагодарить клуб за то, что пригласили, приняли меня в армейскую семью. Спасибо всем ребятам, моим товарищам по команде, персоналу, тренерскому штабу. Здесь каждый вносит огромный вклад в общее дело, и я это почувствовал на себе. Отдельно скажу о болельщиках, которые всегда были рядом, дома и на выезде, в хорошие и трудные времена. Особое спасибо девочкам, которые специально для меня лепили вареники! От души желаю команде успеха в этом сезоне. Пусть в 2016-м кубок чемпионов Евролиги приедет в УСК ЦСКА. Сейчас я вместе с агентом рассматриваю варианты трудоустройства. Хочу продолжить карьеру в европейском баскетболе и заявить о себе на высоком уровне. И, главное, хочу пожелать скорейшего выздоровления Андрею Ватутину. Уверен, президент скоро вернется в строй в отличной форме и проявит свойственные ему качества настоящего лидера".

Московский ЦСКА 6 раз становился лучшей командой Европы. Клуб является 2-кратным чемпионом Евролиги (2006, 2008) и 4-кратным обладателем Кубка Европейских Чемпионов (1961, 1963, 1969, 1971).

Команда регулярно попадает в Финал четырех Евролиги, четверку сильнейших клубных команд Европы