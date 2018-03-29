фото: УНИАН

Украинский баскетбол: Суперлига выходит на старт

22:13, 30 октября 2015
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В субботу, 31 октября, стартует чемпионат украинской Суперлиги по баскетболу, в котором примет участие 9 команд. Среди них – три дебютанта.

фото: УНИАН

Летнее межсезонье в украинском баскетболе получилось весьма бурным. И старту нового сезона предшествовал целый ряд событий за пределами игровой площадки. Смена руководства Федерации баскетбола Украины привела к конфликту, итогом которого стали два национальных первенства – Суперлига Фаворит Спорт под руководством ФБУ (официальный турнир) и та Суперлига, к которой болельщики уже привыкли на протяжении многих лет, созданная клубами без какого-либо вмешательства со стороны чиновников ФБУ.

28 мая новым президентом Федерации баскетбола Украины был избран Михаил Бродский. Выборы проходили в острой борьбе, и новый руководитель получил большинство с перевесом всего в 4 голоса – 14 против 10 у второго кандидата, президента БК «Днепр» Валерия Кондратьева. Тогда казалось, что серьезных потрясений удастся избежать. Все-таки победитель получил незначительный перевес и к мнению «меньшинства» должен внимательно прислушиваться. Результаты президентской гонки показали, что меньшинство весьма условное. К тому же, на его стороне сильнейшие клубы страны. Помимо «Днепра», это самый титулованный клуб и единственный в истории представитель Украины в Евролиге киевский «Будівельник», львовская «Галичина», ивано-франковская «Говерла»…

баскетбол / Фото УНИАН

Чем ближе был старт нового сезона, тем яснее становилось, что идея проводить турнир под руководством официальной ФБУ нравится далеко не всем. А остановиться и вернуть все на круги своя – под контроль клубов - у федерации, похоже, не было никакого желания. В ФБУ ссылались на соглашение между Федерацией и Министерством спорта Украины о проведении чемпионата Украины по баскетболу. Еще в середине лета казалось, что сторонам удалось прийти к консенсусу. 20 июля на сайте ФБУ был опубликован регламент чемпионата Украины среди команд Суперлиги сезона 2015/16. Планировалось, что в турнире примут участие 11 команд, среди которых все сильнейшие: «Химик» (Южный), «Днепр» (Днепропетровск), «Будівельник» (Киев), «Киев» (Киев), «Черкаські мавпи» (Черкассы), МБК «Миколаїв» (Николаев), «Ферро-ЗНТУ» (Запорожье), «Говерла» (Ивано-Франковск), «Одесса» (Одесса), «Политехника-Галичина» (Львов) и «Днепр-Азот» (Днепродзержинск). Однако…

В итоге, произошел предсказуемый раскол отечественного баскетбола на две лиги – так называемые «официальную» (ФБУ) и «неофициальную». Чемпионат под эгидой ФБУ стартовал еще 10 октября, участвуют в нем 9 команд. Среди них – действующий чемпион страны «Химик» (Южный, Одесская область). Второй турнир стартует в субботу, 31 октября. В нем также будет участвовать 9 коллективов, среди которых 3 дебютанта.      

Кто выиграл от этого искусственного «разделения»? Разве что команды-дебютанты обеих лиг, появившиеся на свет в страшной спешке, формировавшиеся как попало (по остаточному принципу), и не имеющие больших турнирных задач. Да, в Луцке, Харькове и Кременчуге увидят большой баскетбол. Да, в Одессе поностальгируют и вспомнят легендарную аббревиатуру БИПА (возродили же!). Но… В целом, украинский баскетбол от этого раскола, конечно же, очень много потерял. Потерял, по сути, целый сезон. А может, и не один. Действующий чемпион «Химик» лишен возможности играть с основными оппонентами по ходу прошлого сезона – «Будівельником» и «Днепром». А ведь «Химик» представляет Украину в еврокубке. И тут уже каждая серьезная игра в национальном первенстве на вес золота…

Сборная по баскетболу / Фото УНИАН

Основным критерием легальности своего чемпионата ФБУ называет официальный договор с профильным Министерством. Но, если посмотреть на ситуацию в европейском баскетболе в целом, то это соглашение – едва ли не самый главный минус. Ведь официальные структуры мирового баскетбола - ФИБА и ее региональное представительство ФИБА-Европа - отвечают, прежде всего, за проведение соревнований для национальных сборных – чемпионаты мира, Европы и баскетбольные соревнования в рамках Олимпийских игр. Да, ФИБА-Европа проводит свой еврокубковый турнир (в котором и участвует южненский «Химик»), но если сравнить его по уровню участников с коммерческими Евролигой и Еврокубком под эгидой УЛЕБ, это небо и земля…

Это прекрасно понимало предыдущее руководство украинской национальной федерации под руководством Александра Волкова. Отойдя от клубных проблем и сосредоточившись на главной команде страны, Волков и Ко сумели обеспечить сборную всем необходимым не только в материальном плане, но и нашли ей оптимального тренера, в лице американского специалиста Майка Фрателло. Результат не заставил себя ждать – 6-е место на Евробаскете-2013 в Словении и дебют год спустя на ЧМ в Испании, где от плей-офф сборную Украины отделили всего 2 очка (один точный бросок со средней дистанции). Это стало единственным светлым пятном в пока весьма темной истории национальной сборной.

фото: УНИАН

Что касается «легального» статуса национального чемпионата, то об этом прямо высказался президент Евролиги (объединяет 24 сильнейшие клубные команды Старого Света) Жорди Бертомеу. Чиновник, во время одной из пресс-конференций, затронул проблему Турции, где чемпионат до сих пор проводится… национальной федерацией, а не лигой под руководством клубов. По словам Бертомеу, это может привести к потере турками одного гарантированного места в турнире. «Мы более привычны к раздаче путевок в Евролигу национальным лигам, это более понятная для нас система в долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы отдали Турции четвертое место, потому как у них есть клубы с лицензией «А», а также чемпион страны. Но было бы справедливо заявить следующее: это последний сезон, когда мы награждаем чемпионат Турции таким образом, если они, конечно, не создадут профессиональную лигу. Это единственная лига из делегирующих команд в Евролигу, которая управляется национальной федерацией. Сейчас мы выступаем с этим месседжем для всех, в соответствии с правилами Евролиги», - акцентировал Бартомеу.

Что-то это напоминает… Стоило ли участникам «альтернативного» чемпионата Украины демонстративно ссорится с ФБУ и создавать собственный чемпионат? Слова руководителя сильнейшей лиги Европы лишний раз показывают, что у «Будівельника» и Ко просто не было другого выхода.

Таким образом, отечественный баскетбол получил совершенно новый продукт со следующими основными критериями. В Суперлиге сезона 2015/16 будут участвовать 9 клубов. Среди них – три новичка элитного дивизиона БК «Кремень», БК «Харьков» и БК «Хортица». Регулярный чемпионат пройдет в 3 круга, по итогам которых 8 лучших команд попадут в плей-офф. Четвертьфинальные серии плей-офф будут длится до двух побед одной из команд, а полуфиналы и финалы – до трех побед. Позаботились организаторы лиги и о главных действующих лицах, собственно, игроках команд. Обязательный для всех участников лиги минимальный уровень зарплат установлен на уровне 2 миллиона гривен на команду. 

Отдельным пунктом стоит и популяризация игры. Первым матчем сезона станет встреча сильнейших команд лиги. Игру в Днепропетровске между «Днепром» і «Будівельником» 31 октября в прямом эфире покажет телеканал «2+2».

фото: УНИАН

Кроме того, «Днепр» два раза обыграл оппонента и на своей площадке, на Мемориале Говорунова, проходившем в Днепропетровске. Впрочем, говорить о том, что именно днепропетровцы будут основными фаворитами нового сезона, еще слишком рано. Предсезонные матчи тренерами и самими игроками всегда рассматриваются с точки зрения налаживания взаимодействия, наигрывания отдельных комбинаций, без оглядки на результат. Результат будет важен уже в ходе регулярного чемпионата. И с этой точки зрения ценность матча-открытия чемпионата Суперлиги возрастает многократно.Подготовку к матчу-открытию чемпионата и новому сезону, в целом, команды ведут уже давно. А две недели назад в Киеве состоялся товарищеский предсезонный турнир, где, кстати, кременчугский «Кремень» сенсационно обыграл «строителей» со счетом 82:76. Правда, уже на следующий день «Днепр» резко осадил пыл новичка, разгромив его со счетом 101:76. А в центральной игре турнира «Днепр» одержал уже далеко не такую легкую победу над «Будівельником» - 61:53.     

Из новичков столичной команды в сезоне 2015/16 стоит отметить игрока национальной сборной Павла Крутоуса. В прошлом сезоне Павел выступал за БК «Киев», и стал одним из открытий Суперлиги. В среднем, в чемпионате 2014/2015 Крутоус приносил своей команде 14,7 очка + 3,2 подбора + 3,5 передачи за игру. Кроме того, игрок принял участие в составе сборной на Евробаскете-2015 в Риге, после чего присоединился к «Будівельнику» уже на Мемориале Говорунова в Днепропетровске.

В свою очередь, «Днепр» начал подготовку к новому сезону с середины августа. Ряд игроков команды также были задействованы в национальной сборной на Евробаскете-2015. Среди них – Александр Мишула, который очень встревожен ситуацией внутри украинского баскетбола: «Сейчас даже предположить сложно, к чему приведет наш внутренний раскол. Лучше было бы, если все команды и новые, и старые, играли в одном чемпионате. А то, что происходит сейчас, негативно влияет на украинский баскетбол. Конечно, лучше играть в одной лиге. Были бы хорошие матчи с теми же Черкассами, с «Химиком» было бы интересно встретиться, а теперь все непонятно. Они в одном чемпионате, а мы - в другом».

фото: УНИАН

А делясь впечатлениями об игре чемпионата ФБУ «Динамо» - «Волынь-Баскет» (71:45) один из ведущих игроков «Днепра» отметил: «Может, я слишком придираюсь, но ощущение осталось, скажем так, непонятное. Было много сумбура, потерь. Возможно, это потому, что для обеих команд это первая игра. Если честно, мне кажется, что уровень упал что в той лиге, что в этой. Уровень стал намного ниже даже по сравнению с прошлым годом. Многие уехали выступать в чемпионаты других стран».

В нескольких предложениях игрок «Днепра» высказал наболевшее – то, о чем сегодня думают практически все, кто так или иначе связан с отечественным баскетболом. Ведь новый сезон может очень далеко отбросить Украину в плане конкурентной борьбы на международной арене, как на уровне клубных команд, так и на уровне сборной. Отсутствие единства уже сказалось на результате сборной в играх Евробаскета-2015, где команда одержала лишь одну победу в пяти матчах и не сумела преодолеть групповой турнир.    

Кирилл Стадниченко

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