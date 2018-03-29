Украинский баскетбол: Суперлига выходит на старт

Летнее межсезонье в украинском баскетболе получилось весьма бурным. И старту нового сезона предшествовал целый ряд событий за пределами игровой площадки. Смена руководства Федерации баскетбола Украины привела к конфликту, итогом которого стали два национальных первенства – Суперлига Фаворит Спорт под руководством ФБУ (официальный турнир) и та Суперлига, к которой болельщики уже привыкли на протяжении многих лет, созданная клубами без какого-либо вмешательства со стороны чиновников ФБУ.

28 мая новым президентом Федерации баскетбола Украины был избран Михаил Бродский. Выборы проходили в острой борьбе, и новый руководитель получил большинство с перевесом всего в 4 голоса – 14 против 10 у второго кандидата, президента БК «Днепр» Валерия Кондратьева. Тогда казалось, что серьезных потрясений удастся избежать. Все-таки победитель получил незначительный перевес и к мнению «меньшинства» должен внимательно прислушиваться. Результаты президентской гонки показали, что меньшинство весьма условное. К тому же, на его стороне сильнейшие клубы страны. Помимо «Днепра», это самый титулованный клуб и единственный в истории представитель Украины в Евролиге киевский «Будівельник», львовская «Галичина», ивано-франковская «Говерла»…

Чем ближе был старт нового сезона, тем яснее становилось, что идея проводить турнир под руководством официальной ФБУ нравится далеко не всем. А остановиться и вернуть все на круги своя – под контроль клубов - у федерации, похоже, не было никакого желания. В ФБУ ссылались на соглашение между Федерацией и Министерством спорта Украины о проведении чемпионата Украины по баскетболу. Еще в середине лета казалось, что сторонам удалось прийти к консенсусу. 20 июля на сайте ФБУ был опубликован регламент чемпионата Украины среди команд Суперлиги сезона 2015/16. Планировалось, что в турнире примут участие 11 команд, среди которых все сильнейшие: «Химик» (Южный), «Днепр» (Днепропетровск), «Будівельник» (Киев), «Киев» (Киев), «Черкаські мавпи» (Черкассы), МБК «Миколаїв» (Николаев), «Ферро-ЗНТУ» (Запорожье), «Говерла» (Ивано-Франковск), «Одесса» (Одесса), «Политехника-Галичина» (Львов) и «Днепр-Азот» (Днепродзержинск). Однако…

В итоге, произошел предсказуемый раскол отечественного баскетбола на две лиги – так называемые «официальную» (ФБУ) и «неофициальную». Чемпионат под эгидой ФБУ стартовал еще 10 октября, участвуют в нем 9 команд. Среди них – действующий чемпион страны «Химик» (Южный, Одесская область). Второй турнир стартует в субботу, 31 октября. В нем также будет участвовать 9 коллективов, среди которых 3 дебютанта.

Кто выиграл от этого искусственного «разделения»? Разве что команды-дебютанты обеих лиг, появившиеся на свет в страшной спешке, формировавшиеся как попало (по остаточному принципу), и не имеющие больших турнирных задач. Да, в Луцке, Харькове и Кременчуге увидят большой баскетбол. Да, в Одессе поностальгируют и вспомнят легендарную аббревиатуру БИПА (возродили же!). Но… В целом, украинский баскетбол от этого раскола, конечно же, очень много потерял. Потерял, по сути, целый сезон. А может, и не один. Действующий чемпион «Химик» лишен возможности играть с основными оппонентами по ходу прошлого сезона – «Будівельником» и «Днепром». А ведь «Химик» представляет Украину в еврокубке. И тут уже каждая серьезная игра в национальном первенстве на вес золота…

Основным критерием легальности своего чемпионата ФБУ называет официальный договор с профильным Министерством. Но, если посмотреть на ситуацию в европейском баскетболе в целом, то это соглашение – едва ли не самый главный минус. Ведь официальные структуры мирового баскетбола - ФИБА и ее региональное представительство ФИБА-Европа - отвечают, прежде всего, за проведение соревнований для национальных сборных – чемпионаты мира, Европы и баскетбольные соревнования в рамках Олимпийских игр. Да, ФИБА-Европа проводит свой еврокубковый турнир (в котором и участвует южненский «Химик»), но если сравнить его по уровню участников с коммерческими Евролигой и Еврокубком под эгидой УЛЕБ, это небо и земля…

Это прекрасно понимало предыдущее руководство украинской национальной федерации под руководством Александра Волкова. Отойдя от клубных проблем и сосредоточившись на главной команде страны, Волков и Ко сумели обеспечить сборную всем необходимым не только в материальном плане, но и нашли ей оптимального тренера, в лице американского специалиста Майка Фрателло. Результат не заставил себя ждать – 6-е место на Евробаскете-2013 в Словении и дебют год спустя на ЧМ в Испании, где от плей-офф сборную Украины отделили всего 2 очка (один точный бросок со средней дистанции). Это стало единственным светлым пятном в пока весьма темной истории национальной сборной.

Что касается «легального» статуса национального чемпионата, то об этом прямо высказался президент Евролиги (объединяет 24 сильнейшие клубные команды Старого Света) Жорди Бертомеу. Чиновник, во время одной из пресс-конференций, затронул проблему Турции, где чемпионат до сих пор проводится… национальной федерацией, а не лигой под руководством клубов. По словам Бертомеу, это может привести к потере турками одного гарантированного места в турнире. «Мы более привычны к раздаче путевок в Евролигу национальным лигам, это более понятная для нас система в долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы отдали Турции четвертое место, потому как у них есть клубы с лицензией «А», а также чемпион страны. Но было бы справедливо заявить следующее: это последний сезон, когда мы награждаем чемпионат Турции таким образом, если они, конечно, не создадут профессиональную лигу. Это единственная лига из делегирующих команд в Евролигу, которая управляется национальной федерацией. Сейчас мы выступаем с этим месседжем для всех, в соответствии с правилами Евролиги», - акцентировал Бартомеу.

Что-то это напоминает… Стоило ли участникам «альтернативного» чемпионата Украины демонстративно ссорится с ФБУ и создавать собственный чемпионат? Слова руководителя сильнейшей лиги Европы лишний раз показывают, что у «Будівельника» и Ко просто не было другого выхода.

Таким образом, отечественный баскетбол получил совершенно новый продукт со следующими основными критериями. В Суперлиге сезона 2015/16 будут участвовать 9 клубов. Среди них – три новичка элитного дивизиона БК «Кремень», БК «Харьков» и БК «Хортица». Регулярный чемпионат пройдет в 3 круга, по итогам которых 8 лучших команд попадут в плей-офф. Четвертьфинальные серии плей-офф будут длится до двух побед одной из команд, а полуфиналы и финалы – до трех побед. Позаботились организаторы лиги и о главных действующих лицах, собственно, игроках команд. Обязательный для всех участников лиги минимальный уровень зарплат установлен на уровне 2 миллиона гривен на команду.

Отдельным пунктом стоит и популяризация игры. Первым матчем сезона станет встреча сильнейших команд лиги. Игру в Днепропетровске между «Днепром» і «Будівельником» 31 октября в прямом эфире покажет телеканал «2+2».

Кроме того, «Днепр» два раза обыграл оппонента и на своей площадке, на Мемориале Говорунова, проходившем в Днепропетровске. Впрочем, говорить о том, что именно днепропетровцы будут основными фаворитами нового сезона, еще слишком рано. Предсезонные матчи тренерами и самими игроками всегда рассматриваются с точки зрения налаживания взаимодействия, наигрывания отдельных комбинаций, без оглядки на результат. Результат будет важен уже в ходе регулярного чемпионата. И с этой точки зрения ценность матча-открытия чемпионата Суперлиги возрастает многократно.Подготовку к матчу-открытию чемпионата и новому сезону, в целом, команды ведут уже давно. А две недели назад в Киеве состоялся товарищеский предсезонный турнир, где, кстати, кременчугский «Кремень» сенсационно обыграл «строителей» со счетом 82:76. Правда, уже на следующий день «Днепр» резко осадил пыл новичка, разгромив его со счетом 101:76. А в центральной игре турнира «Днепр» одержал уже далеко не такую легкую победу над «Будівельником» - 61:53.

Из новичков столичной команды в сезоне 2015/16 стоит отметить игрока национальной сборной Павла Крутоуса. В прошлом сезоне Павел выступал за БК «Киев», и стал одним из открытий Суперлиги. В среднем, в чемпионате 2014/2015 Крутоус приносил своей команде 14,7 очка + 3,2 подбора + 3,5 передачи за игру. Кроме того, игрок принял участие в составе сборной на Евробаскете-2015 в Риге, после чего присоединился к «Будівельнику» уже на Мемориале Говорунова в Днепропетровске.

В свою очередь, «Днепр» начал подготовку к новому сезону с середины августа. Ряд игроков команды также были задействованы в национальной сборной на Евробаскете-2015. Среди них – Александр Мишула, который очень встревожен ситуацией внутри украинского баскетбола: «Сейчас даже предположить сложно, к чему приведет наш внутренний раскол. Лучше было бы, если все команды и новые, и старые, играли в одном чемпионате. А то, что происходит сейчас, негативно влияет на украинский баскетбол. Конечно, лучше играть в одной лиге. Были бы хорошие матчи с теми же Черкассами, с «Химиком» было бы интересно встретиться, а теперь все непонятно. Они в одном чемпионате, а мы - в другом».

А делясь впечатлениями об игре чемпионата ФБУ «Динамо» - «Волынь-Баскет» (71:45) один из ведущих игроков «Днепра» отметил: «Может, я слишком придираюсь, но ощущение осталось, скажем так, непонятное. Было много сумбура, потерь. Возможно, это потому, что для обеих команд это первая игра. Если честно, мне кажется, что уровень упал что в той лиге, что в этой. Уровень стал намного ниже даже по сравнению с прошлым годом. Многие уехали выступать в чемпионаты других стран».

В нескольких предложениях игрок «Днепра» высказал наболевшее – то, о чем сегодня думают практически все, кто так или иначе связан с отечественным баскетболом. Ведь новый сезон может очень далеко отбросить Украину в плане конкурентной борьбы на международной арене, как на уровне клубных команд, так и на уровне сборной. Отсутствие единства уже сказалось на результате сборной в играх Евробаскета-2015, где команда одержала лишь одну победу в пяти матчах и не сумела преодолеть групповой турнир.

Кирилл Стадниченко