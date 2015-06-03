Мурзин является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины по баскетболу

Ожидается, что официально об этом будет объявлено в ближайшие дни, сообщает "Планета Баскетбол".

Помогать Мурзину будут Денис Журавлев и Александр Лохманчук.

В последние годы с (2009-го) 49-летний Мурзин возглавлял ивано-франковскую «Говерлу», с которой выигрывал бронзу Суперлиги и был финалистом Кубка Суперлиги. Впрочем, в двух последних сезонах франковцы не попадали в плей-офф, а основные их успехи были связаны с использованием легионеров. Также Мурзин тренировал киевский «Будівельник» и «Черкаські Мавпи».

На прошлой неделе новоизбранный президент ФБУ Михаил Бродский, объявив об уходе с поста тренера сборной Майка Фрателло, назвал Мурзина среди топ-кандидатов на тренерский пост. Также упомянались фамилии Кирилла Большакова, Дениса Журавлева и Карлиса Муйжниекса. Бродского и Мурзина связывают давние приятельские отношения, еще со времен игровых выступлений Евгения Викторовича за «Дэнди-Баскет».

Как сообщал УНИАН, 28 мая Исполком ФБУ выбрал нового президента Бродского, предпочтя его теперь уже экс-президенту Александру Волкову. В тот же день в отставку был отправлен тренер национальной сборной американский специалист Майк Фрателло. 2 июня также стало известно, что за команду более не будет выступать натурализованный американец Юджин Джеттер, в свое время получивший "спортивное гражданство" Украины.