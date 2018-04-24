Кубок Украины по баскетболу: один трофей на четырех

Формат «Финала четырех» является основным при розыгрыше кубковых трофеев в большинстве игровых видов спорта. Исключением является футбол. Специфика баскетбола, хоккея, гандбола или водного поло такова, что спортсмены могут проводить матчи каждый день, максимум, через день. И, например, в решающей стадии главного клубного баскетбольного турнира Старого Света – Евролиги – участвуют также четыре команды.

Украинские баскетбольные функционеры не стали изобретать велосипед и уже много лет подряд кубковый турнир (чередующий название и список участников – то Кубок Украины, то Кубок Суперлиги) завершается соревнованием с участием четырех сильнейших команд. Например, в прошлом году, 9 февраля в финале встретились столичный «Будівельник» и БК «Донецк». В том матче киевляне сумели одержать уверенную победу и выиграть очередной трофей – 96:88.

В нынешнем сезоне календарь оказался смешен по датам и сейчас «Финал четырех» проходит почти на месяц позже. Объективных факторов для этого есть много. Основной из них – дебют сборной Украины на Чемпионате мира. В сентябре 2014-го наша национальная мужская команда впервые выступила на мировом первенстве в Испании, и старт регулярного чемпионата Суперлиги пришелся на середину октября. Соответственно, позже проходили и этапы Кубка страны.

«Скрытый финал»

Нынешний розыгрыш второго по значимости трофея обошелся без сенсаций. В финальный турнир вышли сильнейшие команды страны, занимающие места с 1-го по 4-е. Тем не менее, и в этой компании есть явные фавориты и те, кому в борьбе за трофей придется крайне тяжело. В турнирной таблице Суперлиги нынешнего сезона у южненского «Химика» соотношение побед и поражений составляет красноречивые 25/0. В то время, как у «Будівельника» - 23/3, днепропетровского «Днепра» - 16/10, а БК «Киев» - 13/12. При этом, столичные «строители» проиграли оба матча «Химику» (83:84 дома, 71:77 в гостях), но трижды в трех матчах одолели остальных соперников. Игра второго круга регулярного чемпионата с БК «Киев» пройдет уже после финала Кубка. Более того, дважды они громили своих соперников по нынешнему финалу и прямых конкурентов в турнирной таблице чемпионата. «Киев» был разгромлен в стартовом матче регулярного первенства со счетом 90:48, а «Днепр» повержен в игре в Киеве – 84:64. Разница в классе весьма ощутимая. Конечно, никто не гарантирует что в финале Кубка, если туда попадут «строители» им будет также легко, как и в матче Суперлиги, но…

Тем досаднее оказался тот факт, что волею слепого жребия «Будівельник» и «Химик» сыграют между собой уже на стадии полуфинала. Два явных фаворита сезона в целом, и «Финала четырех» в частности, не проведут очный финальный матч, что было бы логичным завершением турнира. В спортивной среде это называется «скрытым финалом». Конечно, в решающем матче одна из этих команд столкнется с серьезным сопротивлением соперника, которому будет нечего терять. Но на равных противостоять более классному сопернику, не менее серьезно мотивированному на победу, долго не получится. Рано или поздно, преимущества команды из дуэта лидеров украинского чемпионата всплывет наружу. И концовка решающей игры рискует превратиться в пустую формальность, когда преимущество одного из соперников будет слишком большим.

Примечательно, что накануне полуфинала шансы двух команд представляются как абсолютно равные. Такие выводы делают в своих многочисленных прогнозах специалисты. А на ставках букмекерских контор – коэффициент по 1,9 на победу каждой из команд без форы. Что бывает крайне редко. На стороне «Химика» тот самый «0» в графе поражений и две победы над «строителями» в двух матчах нынешнего сезона. На стороне киевлян – своя площадка, что имеет крайне важное значение, богатый опыт проведения решающих игр и внушительная коллекция титулов.

Да, «Химик» сейчас явно на коне и проводит лучший сезон в своей истории. Команда еще не познала горечи поражений, хотя и чемпионат уже давно перевалил свой экватор, и Кубок – на финишной прямой. Но многочисленные примеры из истории спорта говорят о том, что не познавший побед коллектив или отдельный спортсмен, далеко не всегда готов к победам психологически. И кто знает, смогут ли правильно настроиться на один из главных матчей сезона лидеры «Химика», не задрожат ли коленки у дублеров, которые будет периодически выходить на замену. Правильный настрой команды на матч является чуть ли не единственным ключевым фактором для южненцев накануне «Финала четырех». И от того, как справится с этой задачей тренерский коллектив «Химика», зависит ход игры.

На стороне киевлян, прежде всего, клубная история и психология победителей. «Будівельник» является самым титулованным клубом Украины, действующим чемпионом и обладателем Кубка страны, единственным украинским участником в истории Евролиги, наконец, единственным украинским чемпионом СССР. Да, в нынешнем сезоне, из-за ситуации в стране в целом лидер украинского баскетбола переживает далеко не самые лучшие времена. Но, лишившись целого ряда легионеров и вынужденно отказавшись от участия в еврокубках команда, тем не менее, сохранила свои позиции на внутренней арене и разгромов над собой не позволяла никому. Оба проигранных матча с «Химиком» прошли в упорной борьбе и завершились с минимальной по баскетбольным меркам разницей в счете - -1 и -6.

О том, что обе команды будут предельно настроены на серьезное противостояние в Кубке, говорит и тот факт, что в Суперлиге они все свои локальные задачи уже решили. Южненцы и киевляне давно забронировали 1-2-е места в регулярном чемпионате и даже фактически успели их распределить между собой. Сложно поверить в то, что из оставшихся пяти матчей «Химик» проиграет четыре и позволит сопернику завершить «регулярку» на 1-м месте. Соответственно, сейчас все мысли только о «Финале четырех». Вернее, о полуфинале, который является ключевым для обеих команд.

Полуфинал в лицах

Накануне игры своими мыслями о предстоящем матче делились не только сторонние специалисты, но и сами главные действующие лица. Разумеется, это не бокс, где соперники обещают уничтожить друг друга. Но, послушать куда более уравновешенные и не лишенные определенных мыслей комментарии, порою бывает куда интереснее.

Накануне отъезда южненской команды в Киев наставник «Химика» латвийский специалист Карлис Муйжниекс отмечал: «Я думаю, что в розыгрыше Кубка всегда можно ждать много неожиданностей, этим и интересен турнир, что трудно прогнозировать. Часто бывает, что Кубок выигрывает та команда, которая не является лидером регулярного чемпионата. Так что могут быть всякие неожиданные повороты. Мы больше должны уделять внимания подготовке к конкретной встрече, а не предаваться рассуждениям. Что, собственно, мы и делаем – готовимся к полуфинальной игре с «Будивельником» как к самой важной игре на этом этапе Кубка. Наш хороший настрой и готовность играть помогут избежать неприятных сюрпризов в этой игре». Касательно ожиданий от своей команды, тренер был лаконичен: «Жду, чтобы мои игроки показали свою самую лучшую игру уже с первого матча в Киеве, в игре против «Будівельника». А вот набивший оскомину вопрос о несправедливости жребия, Муйжниекс прокомментировал так: «Для меня это был немножко сюрприз, конечно, но такими были условия, равные для всех команд. Для нас главное хорошо подготовиться к сопернику. Есть четыре команды, которые в данный момент выиграли право бороться за Кубок, и каждый матч будет напряженным, ответственным, интересным и решающим».

Куда более решительным в своих комментариях выглядел наставник «строителей» Виталий Черний. Еще во вторник, за трое суток до начала «Финала четырех» он отмечал: «Ребята уже рвутся в бой и готовы хоть завтра сыграть этот матч, но мы понимаем, что есть еще время, и есть моменты, которые еще можно доработать, улучшить. Все, что мы хотели сделать, мы сделали заблаговременно, поэтому сейчас шлифуем те элементы защиты и те элементы нападения, которые потребуются именно в этом поединке. Не секрет, что этот матч будет смерти подобен для каждого, права на ошибку нет, с первой же секунды будет борьба, битва, в которой будет только один победитель. Какие прогнозы кто бы сейчас не делал, игра - это совсем другое. Ребята готовы выйти и, можно так сказать, умереть на площадке. Другого пути нет, если хочешь победить, нужно отдать все силы в этом матче. Я читал интервью других тренеров, и каждый из них готов либо рискнуть, либо сыграть в свою силу, либо прыгнуть выше головы. Для моей команды эта игра очень важна, очень важно победить, завоевать Кубок, не в смысле того, что надо отстоять прошлогодний трофей, ведь команда изменилась, изменились условия, просто у кого-то, возможно, уже никогда не получится сыграть в Финале четырех, поэтому надо выходить на площадку, как в последний раз».

В свою очередь, лидер «Будівельника» по набранным очкам и результативным передачам в нынешнем сезоне Денис Лукашов отметил: «Откровенно говоря, мы последние две недели всеми мыслями находимся в Финале четырех, готовимся к матчу с «Химиком». Ни для кого не секрет, что для нас это принципиальный соперник, это лидер чемпионата, который ни разу не проигрывал в этом сезоне. Соответственно статус фаворита отдается команде из Южного. Конечно, шансы всегда есть, не хочется много говорить, мы играли с «Химиком» два матча, в обоих уступили, к сожалению, не показали своей игры, а соперник наоборот сыграл в свой баскетбол, его лидеры продемонстрировали лучшие результаты в сезоне. Если мы сыграем в свой баскетбол и покажем командную игру, то шансы у нас есть. Не хочется забегать наперед, а хочется выйти и доказать это на площадке. В любом случае каждой команде на пути к завоеванию Кубка нужно было бы победить «Химик» - на данный момент самую сильную команду чемпионата. Кубок - это особые соревнования, в том смысле, что в нем решающей является каждая игра, нет такого, что ты уступил и смотришь турнирную таблицу, на каком месте находишься сейчас. В Кубке ты проигрываешь один матч и дальше не проходишь. Поэтому каждый поединок имеет свою особую ценность. Кроме того, эти игры отвлекают от чемпионата - мы еще раз играем с некоторыми сильными соперниками. Я рад, что мы дополнительный раз сыграем с «Химиком», поскольку в настоящее время финансовая сторона чемпионата Украины становится все тяжелее, соответственно многие команды покинули хорошие игроки и их уровень падает. А хочется играть с сильными командами для того, чтобы поддерживать свой уровень, расти, а не деградировать».

Как видно, настрой киевлян на победу запредельный. И букмекеры, которые зачастую ошибаются, в этот раз абсолютно правильно поставили обе команды в равное положение.

Шансы третьего и четвертого

Разделенный на две неравные пары «Финал четырех», в любом случае, будет сохранять интригу до самого конца. А шансы «Днепра» и «Киева» составить конкуренцию кому-то из дуэта лидеров в финале, на котировках букмекеров, также абсолютно одинаковы.

В регулярном чемпионате команды обменялись домашними победами – 76:56 в Днепропетровске и 78:71 в Киеве. Кто-то может сказать, что баланс все равно в пользу «Днепра», как и в турнирной таблице, где у днепропетровцев на 3 победы больше. Но, все это из области математики. И опять же, финальный турнир проходит в Киеве, во Дворце спорта, арену которого «строители» и «волки» (талисман БК «Киев» - волк) делят пополам. Команды проводят здесь все домашние игры. Возможно, уровень качества игры в этом матче будет ниже, чем во втором полуфинале. Но уровень самоотдачи игроков уж точно окажется полностью соответствующим «Финалу четырех».

Обе команды, также как и все остальные клубы украинского баскетбола, в этом сезоне потеряли многое из того, что у них было в сезоне прошлом. И в кадровом плане, и в финансовом. Увы, в наше время это неизбежность. Тем не менее, как и лидеры Суперлиги, они сумели занять место в верхней части турнирной таблице и без потерь пройти путь к «Финалу чеытрех» Кубка. А значит, уже заслуживают не только уважения, но и пристального внимания.

Да и кто застрахован от сенсаций в финале?

Кирилл Стадниченко