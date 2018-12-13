Черкасские Мавпы вышли в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу

Чемпионы Украины уверенно победили киевских Шаманов во втором матче 1/8 финала Кубка Украины.

Черкасские Мавпы уверенно победили киевских Шаманов во втором матче 1/8 финала Кубка Украины – 107:56.

Большинство вопросов в этой паре были сняты еще после первого поединка, в котором действующие чемпионы Украины одержали 34 очка преимущества, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Несмотря на солидный запас хозяева, у которых все еще остаются существенные проблемы с составом, они с первых секунд повторного поединка настойчиво пошли вперед.

Преимущество в мастерстве игроков Мавп быстро сказалась на ходе событий. Хозяева действовали гораздо быстрее и эффективнее. За первую половину они почти втрое превзошли столичных гостей по результативности. Те изо всех сил пытались защищаться. Даже на два подбора опередили профессионалов. Хотя на общем результате это не сказалось. Уже до большого перерыва Мавпы добавили еще 29 очков преимущества.

Лишь в заключительной четверти хозяева немного притормозили, выиграв ее всего в два очка. Впрочем общая разница в матче достигло 51 очка и невероятных 85-ти по сумме двух матчей.

У победителей сразу семь игроков набрали от 10-ти очков: Арнет, Сергеев, Коукли, Ткаченко, Отверченко, Руслов, Чумаков. При этом самый молодой Сергеев сделал впечатляющий дабл-дабл – 15 очков, 14 подборов.

Столичные любители на предыдущих этапах одолели двух представителей Высшей лиги, и сил даже на обескровленных чемпионов Украины в Суперлиге Пари-Матч просто не хватило.

В четвертьфинале Черкасские Мавпы сыграют против еще одного представителя столицы – Киев-Баскета из элитного дивизиона.

КУБОК УКРАИНЫ

Мужчины. 1/8 финала. Матч 2

Черкасские Обезьяны – Шаманы (Киев) – 107:56 (26:17, 33:13, 31:11, 17:15)