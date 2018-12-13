Украинец Лень не помог Атланте обыграть Даллас, Голден Стэйт проиграл Торонто в НБА

"Бостон" в овертайме переиграл "Вашингтон".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

Центровой "Атланты" украинец Алексей Лень провел 13 минут и 31 секунду на площадке в игре против "Далласа". За отведенное ему время украинец заработал четыре очка, совершил один подбор и отметился одной передачей. Лень не реализовал единственную свою попытку бросить из-за дуги, зато попал оба двухочковых броска. Коэффициент полезности Леня составил -1, а "Атланта" проиграла "Далласу" 107:114.

«Вашингтон Уизардз» – «Бостон Селтикс» 125:130 OT (28:24, 27:22, 22:38, 36:29, 12:17)

«Вашингтон Уизардз»: Уолл(34 + 13 передач- 5 потерь), Бил(22 + 7 подборов- 6 потерь), Грин(22 + 10 подборов), Брайант(8), Саторански(7) - старт; Моррис(11 + 7 подборов+ 6 фолов), Деккер(0), Убре(20), Риверс(1)

«Бостон Селтикс»: Ирвинг(38 + 7 передач), Моррис(27 + 9 подборов), Смарт(18), Тейтум(12 + 12 подборов), Бэйнс(3) - старт; Оджолей(5), Тайс(8 + 6 фолов), Уильямс(6), Розир(10), Уанамейкер(3)

«Филадельфия Сиксерс» –«Бруклин Нетс» 124:127 (29:31, 27:26, 28:37, 40:33)

«Филадельфия Сиксерс»: Эмбиид(33 + 17 подборов- 6 потерь), Симмонс(22 + 8 подборов+ 7 передач+ 4 перехватов), Коркмаз(18), Редик(11), Чендлер(9) - старт; Джонсон(4), Шемет(10), МакКоннелл(17), Милтон(0)

«Бруклин Нетс»: Крэбб(20), Харрис(14), Расселл(12 + 7 передач), Аллен(8), Холлис-Джефферсон(3 + 4 перехватов) - старт; Дэвис(7 + 10 подборов), Куруч(13), Дадли(5), Кэрролл(6 + 7 подборов), Динуидди(39)

«Индиана Пэйсерс» – «Милуоки Бакс» 113:97 (29:23, 29:20, 27:27, 28:27)

«Индиана Пэйсерс»: Янг(25 + 11 подборов+ 5 перехватов), Тернер(23 + 7 подборов), Богданович(16), Оладипо(12 + 10 подборов), Коллисон(3 + 7 передач) - старт; Сабонис(12 + 10 подборов), МакДермотт(12), Джозеф(4), Эванс(6)

«Милуоки Бакс»: Бледсоу(26), Лопес(15 + 4 блокшотов), Адетокумбо(12 + 10 подборов+ 7 передач), Миддлтон(10 + 8 подборов), Брогдон(9) - старт; Мэйкер(4), Ильясова(5), Хилл(4), Браун(8), Снелл(4)

«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» 113:106 (39:23, 26:31, 21:32, 27:20)

«Кливленд Кавальерс»: Худ(23), Секстон(19 - 5 потерь), Осман(6), Беркс(1 + 7 подборов), Фрай(0) - старт; Нэнс-младший(3 + 11 подборов+ 7 передач), Блоссомгейм(5), Джонс(4), Деллаведова(15), Кларксон(28), Нваба(9)

«Нью-Йорк Никс»: Хардуэй-младший(20), Кантер(20 + 10 подборов), Нокс(19 + 7 подборов), Мудиай(16 + 8 подборов+ 7 передач), Вонле(7) - старт; Корнет(0), Хезонья(2), Робинсон(2), Нтиликина(16), Дотсон(4)

«Шарлотт Хорнетс» – «Детройт Пистонс» 108:107 (37:25, 23:30, 22:38, 26:14)

«Шарлотт Хорнетс»: Уокер(31 + 8 подборов+ 9 передач), Лэмб(13), Зеллер(12 + 9 подборов), Уильямс(9 + 10 подборов+ 6 фолов), Батюм(2) - старт; Камински(3), Бриджес(2), Эрнангомес(13), Паркер(16), Монк(7)

«Детройт Пистонс»: Гриффин(26 + 10 подборов+ 7 передач), Джексон(18), Драммонд(14 + 13 подборов+ 6 блокшотов), Браун(8), Кеннард(6) - старт; Луэр(5), Джонсон(5), Пачулия(4), Кальдерон(4), Гэллоуэй(17)

«Мемфис Гриззлиз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» 92:83 (15:26, 27:14, 26:23, 24:20)

«Мемфис Гриззлиз»: Конли(23), Джексон(14), Газоль(9 + 7 подборов+ 6 блокшотов), Темпл(4), Андерсон(4 + 12 подборов) - старт; Грин(12), Каспи(2), Ноа(4), Мак(4), Селден(3), Брукс(13)

«Портленд Трэйл Блэйзерс»: МакКоллум(40), Лиллард(14 + 7 подборов), Амину(10), Нуркич(2 + 10 подборов), Лэйман(2) - старт; Свэниген(2), Коллинс(0), Ленард(2), Стаускас(7), Тернер(4 + 7 подборов)

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Оклахома-Сити Тандер» 118:114 (25:28, 32:28, 32:28, 29:30)

«Нью-Орлеан Пеликанс»: Дэвис(44 + 18 подборов), Рэндл(22 + 12 подборов), Холидэй(20 + 10 передач), Хилл(8 + 7 подборов), Фрэйзер(6 + 9 подборов+ 9 передач) - старт; Диалло(0), Миллер(10), Джексон(8), Харрисон(0)

«Оклахома-Сити Тандер»: Джордж(25 + 11 подборов), Уэстбрук(20 + 7 передач+ 4 перехватов- 7 потерь), Адамс(20), Грант(7), Фергюсон(6) - старт; Ноэл(4), Паттерсон(3), Шредер(24), Абринес(5), Диалло(0)

«Даллас Маверикс» – «Атланта Хоукс» 114:107 (28:26, 23:26, 30:26, 33:29)

«Даллас Маверикс»: Барнс(25), Дончич(24 + 10 подборов), Джордан(11 + 11 подборов), Брансон(5), Мэттьюз(4) - старт; Пауэлл(5), Клебер(7), Финни-Смит(11), Харрис(4), Бареа(18)

«Атланта Хоукс»: Янг(24 + 10 передач), Бэйзмор(22), Коллинс(20 + 17 подборов- 5 потерь), Хуэртер(19), Дедмон(9) - старт; Бембри(0), Картер(3), Лэнь (13:31 = 4 очка(2/2 двухочковых, 0/1 трехочкового), 1 подбор в защите, 1 передача, 2 фола, «+/-»-1), Адамс(0), Дорси(4), Андерсон(2)

«Юта Джаз» – «Майами Хит» 111:84 (40:15, 20:18, 32:20, 19:31)

«Юта Джаз»: Митчелл(21), Гобер(10 + 11 подборов), Инглс(10), Краудер(9), Рубио(5) - старт; Фэйворс(17 + 8 подборов), Ньянг(3), О'Нил(3 + 8 подборов), Сефолоша(0), Юдо(0), Экзам(14 - 5 потерь), Аллен(3), Корвер(16)

«Майами Хит»: Макгрудер(16), Ричардсон(11), Джонсон(9), Адебайо(3), Джонсон(3) - старт; Олиник(14 + 8 подборов), Уинслоу(9), Джонсмл. (8 + 5 перехватов), Уэйд(6), Эллингтон(5)

«Сакраменто Кингз» – «Миннесота Тимбервулвз» 141:130 (35:31, 28:19, 33:42, 45:38)

«Сакраменто Кингз»: Бьелица (25), Хилд (20), Коули-Стайн (14 + 8 подборов), Фокс (13 + 8 передач), Шамперт (8) - старт; Бэгли (17 + 10 подборов), Джексон (3), Куфос (4), Феррелл (17), Богданович (20)

«Миннесота Тимбервулвз»: Уиггинс(25), Таунс(19 + 11 подборов), Ковингтон(17), Тиг(12 + 13 передач), Гибсон(6 + 7 подборов) - старт; Шарич(18), Дженг(9), Джонс(2), Роуз(20), Окоги(2)

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Торонто Рэпторс» 93:113 (22:31, 19:26, 26:25, 26:31)

«Голден Стэйт Уорриорз»: Дюрант(30 + 7 подборов- 5 потерь), Томпсон(14), Карри(10), Луни(4), Грин(2 + 7 передач) - старт; Жеребко(3), Белл(5 + 7 подборов), МакКинни(7), Кук(13), Ливингстон(1), Эванс(2), Ли(2)

«Торонто Рэпторс»: Лоури(23 + 12 передач), Ибака(20 + 12 подборов), Грин(15), Сиакам(13 - 5 потерь), ВанВлит(10) - старт; Ануноби(4), Майлз(8), Монро(5), Валанчунас(6 + 7 подборов), Райт(6), Браун(0), Ричардсон(3)