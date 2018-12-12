Днепр вышел в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу

В двух матчах днепряне уверенно переиграли СумДУ.

Баскетбольный клуб "Днепр" вышел в четвертьфинал Кубка Украины. Днепряне и во втором матче 1/8 финала Кубка Украины уверенно победили "СумДУ" – 91:60.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Уже после первого поединка соперников в Днепре для представителей Высшей лиги особых иллюзий не оставалось. С началом второй встречи первые результативные атаки гостей точными трехочковыми Ревзина и Вильховецького только усилили это впечатление.

Днепряне уверенно контролировали поединок и еще до перерыва получили 22 очка преимущества. Следовательно, по сумме двух матчей это уже была пропасть в 71 очко.

Гости в итоге выиграли все четверти. Сразу шесть игроков из состава "Днепра" набрали более 10 очков за матч: Натяжко, Ревзин, Закурдаев, Кушниров, Шундель, Прокопенко.

В четвертьфинале Кубка Украины "Днепр" сыграет с "Запорожьем".

КУБОК УКРАИНЫ

Мужчины. 1/8 финала. Матч 2

СумДУ (Сумы) – Днепр– 60:91 (11:22, 16:27, 13:20, 20:22)

Первый матч – 48:97