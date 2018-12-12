Женская сборная Украины узнала соперниц по группе Евробаскета-2019
В Белграде (Сербия) состоялась официальная церемония жеребьевки чемпионата Европы-2019 по баскетболу среди женских команд.
Соперницами сборной Украины в Группе А будут команды Латвии, Испании и Великобритании, сообщаеот официальный сайт соревнований.
Полные результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
Группа A: Латвия, Испания, Украина, Великобритания
Группа B: Швеция, Чехия, Черногория, Франция
Группа C: Словения, Турция, Италия, Венгрия
Группа D: Сербия, Россия, Бельгия, Беларусь
Евробаскет-2019 среди женских национальных команд пройдет в Сербии и Латвии с 27-го июня по 7-е июля.
Женская сборная Украины в 9-й раз будет принимать участие в чемпионате Европы. Наивысшим достижением команды является титул победительницы турнира, который она добыла в 1995-м году. Более медалей команда не завоевывала.
На Евробаскете-2017 команда заняла 10-е место.