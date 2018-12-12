Торонто Рэпторс победил Лос-Анджелес Клипперс в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 123:99.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча в самом результативном из которых Торонто Рэпторс обыграл Лос-Анджелес Клипперс.

Игра завершилась со счетом 123:99, сообщает официальный сайт лиги.

Самым результативным игроком матча в составе победителей оказался Серж Ибака, на счету которого 25 очков. 12 балл у Кэйла Лоури.

НБА. Регулярный чемпионат.

11 декабря.

Хьюстон — Портленд 111:103 (27:29, 24:25, 30:24, 30:25)

Х: Гордон (14), Капела (13 + 7 подборов), Харден (29), Пол (11 + 11 подборов + 10 передач), Нене (10), Хаус Дж. (12 + 5 подборов), Грин (13 + 5 подборов)

П: Харклесс (9), Амину (10 + 15 подборов), Нуркич (15 + 10 подборов), Макколлум (23), Лиллард (34)

Сан-Антонио — Финикс 111:86 (29:20, 30:26, 29:18, 23:22)

СА: Гэй (13), Олдридж (18 + 5 подборов), Форбс (24 + 11 подборов), Белинелли (11), Каннингем (14), Пелтль (8 + 11 подборов)

Ф: Уоррен (23 + 6 подборов), Эйтон (12 + 11 подборов), Бриджс (8), Мэлтон (17 + 7 подборов + 6 передач), Холмс (8)

Лос-Анджелес Клипперс — Торонто 99:123 (23:36, 34:34, 17:33, 25:20)

К: Харрис (10), Галлинари (11 + 5 подборов), Скотт (9 + 11 подборов), Теодосич (9), Уоллес (15), Марьянович (18 + 7 подборов)

Т: Грин (9 + 5 подборов), Сиакам (13 + 5 передач), Ибака (25 + 9 подборов), Лаури (21 + 5 подборов + 7 передач), Валанчюнас (16 + 5 подборов), Райт (12), Ануноби (12)