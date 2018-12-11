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Мурзин продолжит работу со сборной Украины по баскетболу в следующем году

22:56, 11 декабря 2018
Баскетбол
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Мурзин продолжит возглавлять национальную команду Украины по баскетболу / fbu.ua

Своих наставников (вместе с ассистентами) получили 11 сборных по баскетболу 5х5, 6 сборных по баскетболу 3х3, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Национальную мужскую сборную страны продолжает возглавлять Евгений Мурзин, ассистентами главного тренера выступят Максим Михельсон, Виталий Черний и Николай Кирсанов.

Женскую сборную Украины продолжит возглавлять Горан Бошкович. Ассистентами главного тренера будут Срджан Радулович и Инна Кочубей.

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Теги: #сборная Украины#баскетбол#Евробаскет-2019