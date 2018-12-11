Мурзин продолжит работу со сборной Украины по баскетболу в следующем году

Исполком ФБУ утвердил тренерский состав сборных Украины.

11 декабря Исполком федерации баскетбола украины на своем заседании утвердил тренерский состав сборной Украины на 2019 год. Своих наставников (вместе с ассистентами) получили 11 сборных по баскетболу 5х5, 6 сборных по баскетболу 3х3, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины. Национальную мужскую сборную страны продолжает возглавлять Евгений Мурзин, ассистентами главного тренера выступят Максим Михельсон, Виталий Черний и Николай Кирсанов. Женскую сборную Украины продолжит возглавлять Горан Бошкович. Ассистентами главного тренера будут Срджан Радулович и Инна Кочубей.

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