Мурзин продолжит работу со сборной Украины по баскетболу в следующем году
22:56, 11 декабря 2018Баскетбол
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Исполком ФБУ утвердил тренерский состав сборных Украины.
Мурзин продолжит возглавлять национальную команду Украины по баскетболу / fbu.ua
11 декабря Исполком федерации баскетбола украины на своем заседании утвердил тренерский состав сборной Украины на 2019 год.
Своих наставников (вместе с ассистентами) получили 11 сборных по баскетболу 5х5, 6 сборных по баскетболу 3х3, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Национальную мужскую сборную страны продолжает возглавлять Евгений Мурзин, ассистентами главного тренера выступят Максим Михельсон, Виталий Черний и Николай Кирсанов.
Женскую сборную Украины продолжит возглавлять Горан Бошкович. Ассистентами главного тренера будут Срджан Радулович и Инна Кочубей.
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