Лейкерс обыграли Майами, Кливленд уступил Милуоки в НБА

Лос-Анджелес Клипперс в овертайме одолел Финикс.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

В одном из центральных матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» дома взяли верх над «Майами».

Форвард "Лейкерс" украинец Святослав Михайлюк провел на паркете 11 минут, за это время сумел набрать 3 очка (забросил трехочковый при двух попытках), сделал 1 подбор, 1 ассист и 2 перехвата. Коэффициент его полезности составил -18, но его команда победила - 108:105.

"Филадельфия Сиксерс" – "Детройт Пистонс" 116:102 (38:29, 18:18, 31:29, 29:26)

«Филадельфия Сиксерс»: Эмбиид (24 + 8 подборов), Симмонс (18 + 10 подборов + 7 передач), Редик (13), Чендлер (7), Батлер (0) - старт; Мускала (10), Джонсон (2), Шемет (10), МакКоннелл (14), Милтон (0), Коркмаз (18 + 7 подборов)

«Детройт Пистонс»: Кеннард (28 + 8 подборов - 5 потерь), Драммонд (21 + 17 подборов), Джексон (15 + 7 передач + 6 фолов), Луэр (8), Браун (6) - старт; Элленсон (5), Пачулия (6), Кальдерон (11), Гэллоуэй (1), Робинсон-мл. (0), Томас (1)

«Индиана Пэйсерс» – «Вашингтон Уизардз» 109:101 (29:33, 30:17, 28:25, 22:26)

«Индиана Пэйсерс»: Тернер (26 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Богданович (22 + 7 подборов), Эванс (18), Янг (14 + 12 подборов), Коллисон (10 + 7 подборов + 17 передач) - старт; Сабонис (11), МакДермотт (3), Холидэй (5), Джозеф (0)

«Вашингтон Уизардз»: Бил (30), Риверс (13), Брайант (10), Саторански (6), Портер (0) - старт; Моррис (6 + 7 подборов), (2), Убре (23), Грин (8), Маинми (3)

«Бостон Селтикс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» 113:100 (28:21, 31:32, 24:19, 30:28)

«Бостон Селтикс»: Моррис (31), Тейтум (21), Розир (10 + 7 подборов), Тайс (6), Смарт (4) - старт; Оджолей (11), Уильямс (7 + 11 подборов), Дозье (0), Уанамейкер (4), Браун (19 + 7 подборов)

«Нью-Орлеан Пеликанс»: Дэвис (41 + 7 подборов + 4 перехватов), Рэндл (20 + 11 подборов - 5 потерь), Фрэйзер (8 + 10 передач), Холидэй (7), Хилл (3) - старт; Диалло (6 + 7 подборов), Миротич (3), Миллер (7), Джонсон (0), Окафор (0), Уильямс (2), Кларк (0), Харрисон (3)

«Оклахома-Сити Тандер» – «Юта Джаз» 122:113 (30:22, 27:24, 42:29, 23:38)

«Оклахома-Сити Тандер»: Джордж (31 + 4 перехватов), Адамс (22 + 7 подборов), Грант (13), Уэстбрук (12 + 11 подборов + 10 передач), Фергюсон (4) - старт; Ноэл (8), Паттерсон (0), Надер (0), Шредер (23), Абринес (0), Диалло (9), Бертон (0)

«Юта Джаз»: Митчелл (19 - 6 потерь), Гобер (13 + 14 подборов), Фэйворс (12), Рубио (10 - 5 потерь), Инглс (6) - старт; Краудер (13), Ньянг (5), Сефолоша (6), О'Нил (0), Юдо (10), Экзам (9), Нето (2), Корвер (8)

«Милуоки Бакс» – «Кливленд Квальерс» 108:92 (31:18, 28:23, 25:25, 24:26)

«Милуоки Бакс»: Бледсоу (20 + 12 подборов), Брогдон (18), Миддлтон (16 + 7 подборов), Лопес (12), Ильясова (9 + 7 подборов) - старт; Смит (0), Уилсон (7), Мэйкер (6), Хилл (2), Браун (12 + 8 подборов), ДиВинчензо (3), Снелл (3)

«Кливленд Кавальерс»: Секстон (15), Томпсон (12), Осман (8), Худ (3), Беркс (3) - старт; Нэнс-младший (16 + 7 подборов), Фрай (3), Джонс (1), Кларксон (9), (11)

«Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» 89:108 (33:26, 23:19, 18:36, 15:27)

«Чикаго Буллз»: ЛаВин (19 - 6 потерь), Маркканен (13), Холидэй (9), Картер (8 + 8 подборов), Арчидьяконо (2) - старт; Портис (9 + 8 подборов), Фелисио (0), Паркер (7 - 5 потерь), Хатчисон (3), Лопес (6), Данн (9), Харрисон (4), Пэйн (0)

«Сакраменто Кингз»: Фокс (25 + 4 перехватов), Хилд (14), Шамперт (14 + 4 перехватов - 5 потерь), Коули-Стайн (11 + 16 подборов), Бьелица (6) - старт; Бэгли (16), Джайлс (0), Джексон (4), Куфос (2), Мэйсон (0), Богданович (16)

«Даллас Маверикс» – «Орландо Мэджик» 101:76 (24:19, 28:21, 23:13, 26:23)

«Даллас Маверикс»: Барнс (19), Брансон (17), Мэттьюз (10), Джордан (7 + 9 подборов), Дончич (7 + 11 подборов + 9 передач) - старт; Пауэлл (16), Клебер (2), Финни-Смит (9 + 9 подборов), Межри (0), Харрис (8), Бареа (6), Брокхофф (0)

«Орландо Мэджик»: Симмонс (18), Гордон (10), Вучевич (8 + 16 подборов), Огастин (6), Айзек (4) - старт; Мартин (3), Айвунду (6), Бирч (8), Бриско (3), Грант (3), Фразьер (0), Росс (7)

«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» 119:123 OT (29:21, 27:37, 30:30, 25:23, 8:12)

«Финикс Санз»: Эйтон (20 + 12 подборов), Бриджес (19), Мелтон (13 + 8 передач), Ариза (12), Уоррен (6) - старт; Холмс (19 + 7 подборов + 6 фолов), Джексон (18 + 8 передач), Окобо (2 + 5 перехватов), Дэниелс (10)

«Лос-Анджелес Клипперс»: Харрис (33 + 8 подборов), Галлинари (25), Шай (16), Брэдли (8), Марьянович (6 + 8 подборов) - старт; Скотт (5), Харрелл (9), Беверли (6), Теодосич (8), Уоллес (0), Уильямс (7)

«Денвер Наггетс» – «Мемфис Гриззлиз» 105:99 (26:22, 29:28, 29:33, 21:16)

«Денвер Наггетс»: Йокич (27 + 12 подборов), Мюррэй (16 + 4 перехватов), Пламли (12 + 10 подборов), Крэйг (7), Эрнангомес (7) - старт; Лайлс (9 + 7 подборов), Лайдон (0), Моррис (20), Бизли (7)

«Мемфис Гриззлиз»: Конли (19), Андерсон (9), Темпл (7), Газоль (7), Джексон (6) - старт; Грин (13 + 10 подборов), Каспи (12), Ноа (4), Мак (14), Брукс (8)

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Майами Хит» 108:105 (27:23, 28:35, 29:25, 24:22)

«Лос-Анджелес Лейкерс»: Кузма (33 + 7 подборов), Джеймс (28 + 9 подборов + 12 передач), Болл (10 + 7 подборов), Харт (9), МакГи (4 + 8 подборов + 4 блок-шотов) - старт; Чендлер (4), Михайлюк (11:49 = 3 очка (0/2 двухочковых, 1/2 трехочковых), 1 подбор в защите, 1 передача, 2 перехвата, 1 потеря, 1 фол, «+/-» -14), Стивенсон (6), Колдуэлл-Поуп (11)

«Майами Хит»: Адебайо (12 + 10 подборов), Ричардсон (10), Макгрудер (10), Драгич (7), Джонсон (0) - старт; Олиник (15), Уинслоу (28 + 7 подборов), Джонс мл. (8 + 14 подборов), Уэйд (15 + 10 передач)

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» 116:108 (30:24, 33:33, 28:20, 25:31)

«Голден Стэйт Уорриорз»: Карри (38 + 7 подборов), Томпсон (26), Дюрэнт (22), Грин (7 + 10 подборов + 7 передач), Луни (2 + 6 фолов) - старт; Белл (2), Жеребко (10 + 8 подборов), МакКинни (7), Ливингстон (2)

«Миннесота Тимбервулвз»: Таунс (31 + 11 подборов), Уиггинс (20), Ковингтон (7), Гибсон (4), Тиг (3 + 11 передач + 6 фолов) - старт; Шарич (13 + 8 подборов), Дженг (7), Джонс (0 + 7 передач), Роуз (21), Окоги (2)