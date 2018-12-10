Один из лидеров баскетбольной Суперлиги Химик уступил дома Николаеву

Южненцы упустили шанс возглавить турнирную таблицу.

Сегодня состоялся один поединок баскетбольной Суперлиги. "Николаев" победил на выезде "Химик" в поединке регулярного чемпионата – 83:77.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Южненцы в случае победы могли подняться на вершину турнирной таблицы. Но уже с первых атак настоящими хозяевами площадки выглядели гости из Николаева. Трехочковые Попова и Онуфриева позволили им закрепить преимущество на старте и добавили уверенности. В дальнейшем преимущество гостей только росло и достигло 12 очков за стартовую 10-минутку.

До большого перерыва хозяева так и не смогли найти противодействие давлению соперника. Разница возрастала до 20 очков. В целом за первую половину "Николаев" значительно превзошел "Химик" за трехочковыми: счет по реализованным броскам - 7-0 из-за линии. Также гости сделали вдвое больше подборов: 22 против 11.

Читайте такжеЗапорожье обыграло Одессу в домашнем матче баскетбольной Суперлиги

После перерыва южненцям удалось изменить ход борьбы. У них прошло 4 трехочковых из пяти. В частности обе попытки реализовал Мальчевский. К заключительной 10-минутке разница сократилась до восьми очков.

Хозяева до последнего пытались спастись, и максимум, что им удалось, это лишь сократить отставание до двух очков. В решающих атаках на последних минутах и секундах южненцам откровенно не хватало точности. Таким образом, гости довели поединок до шестой победы в чемпионате.

У хозяев легионеры Джонс и Эдвин приложили немало усилий, чтобы вернуть команду в борьбу и претендовать на победу. У гостей весомый вклад в победный результат сделали Попов и Зотов. На двоих они реализовали 7 трехочковых из 10-ти общекомандных.

Химик (Южный) – Николаев– 77:83 (15:27, 15:21, 31:21, 16:14)

"Химик" следующий матч сыграет 17 декабря дома против "Днепра". "Николаев" будет играть 21 декабря в "Запорожье".