Баскетболист сборной Украины подписал соглашение с Монако

Первый матч после возвращения в "Монако" Сергей Гладырь может сыграть 12 декабря.

Атакующий защитник сборной Украины по баскетболу Сергей Гладырь продолжит выступления в чемпионате Франции. Баскетболист заключил соглашение с клубом "Монако", за который ранее уже выступал.

Нынешняя сделка Гладыря с "Монако" рассчитана на месяц с возможностью продления. Первый матч после возвращения в "Монако" наш баскетболист может сыграть 12 декабря в Еврокубке против турецкого "Галатасарая".

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С началом текущего сезона украинец оставался без клуба, поскольку лечил травмированное колено, сообщает сайт ФБУ.

В составе "Монако" Гладырь трижды побеждал в Кубке Лиги. В квалификации чемпионата мира-2019 в составе сборной Украины Сергей Гладырь сыграл в восьми матчах и набирал в среднем 10,9 очка.