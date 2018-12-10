Милуоки одолел Торонто, Детройт уступил Нью-Орлеану в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Про их результаты сообщает официальный сайт турнира. "Торонто Рэпторс" уступили дома "Милуоки" - 99:104. "Детройт" потерпел четвёртое поражение подряд, уступив "Нью-Орлеану". «Сан-Антонио Сперс» – «Юта Джаз» 110:97 (23:18, 31:18, 28:36, 28:25) «Сан-Антонио Сперс»: Дерозан (26 + 8 передач), Гэй (23 + 15 подборов), Олдридж (20), Форбс (15), Уайт (6) – старт; Белинелли (10), Миллс (8), Пелтль (2), Пондекстер (0), Юбэнкс (0), Мету (0). «Юта Джаз»: Митчелл (27), Рубио (26), Гобер (12 + 8 подборов + 7 передач), Инглс (5), Фэйворс (2 + 8 подборов) – старт; Сефолоша (9), Корвер (5), О'Нил (5), Нето (4), Краудер (2), Экзам (0), Аллен (0), Удох (0). «Нью-Йорк Никс» – «Шарлотт Хорнетс» 107:119 (24:27, 23:34, 31:38, 29:20) «Нью-Йорк Никс»: Хардуэй (21 + 5 потерь), Мудиай (6), Кантер (6), Вонле (3 + 10 подборов + 9 передач), Хезоня (0) – старт; Нокс (26 + 15 подборов), Ниликина (18), Дотсон (12), Робинсон (6), Бэйкер (5), Ли (4). «Шарлотт Хорнетс»: Уокер (25 + 6 передач), Лэмб (19), Марв. Уильямс (13), Зеллер (12 + 7 подборов), Батюм (6) – старт; Паркер (16), Монк (9), Кидд-Гилкрист (8), Бриджес (4), Эрнангомес (3), Грэм (2), Камински (2). «Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс» 99:104 (30:25, 19:26, 25:28, 25:25) «Торонто Рэпторс»: Ибака (22), Ленард (20 + 8 подборов), Сиакам (17 + 7 подборов), Грин (8), Лаури (0 + 7 передач) – старт; Ванвлит (19), Валанчюнас (6), Майлз (5), Ануноби (2), Райт (0). «Милуоки Бакс»: Адетокумбо (19 + 19 подборов + 6 передач), Лопес (19), Брогдон (18), Миддлтон (10 + 9 подборов + 5 потерь), Бледсоу (9) – старт; Снелл (10), Ильясова (9), Браун (5 + 7 подборов), Макер (5), Коннотон (0). «Детройт Пистонс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» 108:116 (20:28, 30:28, 34:35, 24:25) «Детройт Пистонс»: Гриффин (35), Драммонд (23 + 19 подборов), Браун (7), Джексон (2 + 7 передач), Робинсон (0) – старт; Гэллоуэй (24), Луэр (9), Пачулия (6), Кеннард (2), Кальдерон (0 + 9 передач). «Нью-Орлеан Пеликанс»: Холидэй (37 + 9 потерь), Рэндл (28), Фрэйзер (14 + 8 передач), Дэвис (6 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Хилл (5 + 8 подборов) – старт; Миротич (12 + 7 подборов), Миллер (6), Мур (4), Диалло (4 + 7 подборов).

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