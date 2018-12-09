Запорожье обыграло Одессу в домашнем матче баскетбольной Суперлиги

Подопечные Валерия Плеханова продолжают лидировать в турнирной таблице.

БК «Запорожье» на своем паркете обыграл «Одессу» в матче регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева неуверенно начали поединок, проиграв первую четверть «-11». Однако после этого смогли прийти в себя и выиграть все последующие десятиминутки, добыв итоговую победу, которая стала девятой для них в текущем сезоне.

Больше всех очков в матче набрал американский легионер «Запорожья» Малик Трент — 26. У «Одессы» 20 баллов на свой счет записал Максим Пустозвонов.

Напомним, в других встречах этого тура «Днепр» вырвал победу у «Киев-Баскета», а «Политехник» на выезде разгромил «Черкасские Мавпы»

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Запорожье» – «Одесса»: 88:80 (14:25, 22:16, 26:22, 26:17).

«Запорожье»: Холтон (19 + 6 подборов), Теряник (4), Мироненко (7), К. Хилл (15 + 6 подборов), Д. Прессли (11 + 10 подборов) – старт; Буц (6 + 5 подборов + 4 передачи), Вит. Быков, Трент (26 + 7 подборов + 9 передач + 3 перехвата – 4 потери), Тарасенко, Овдеенко.

«Одесса»: Ткачук (1 + 5 передач), Ал. Щепкин (4 – 4 потери), Пустозвонов (20 + 6 подборов + 4 передачи), Хелманис (13 + 6 подборов), Шеляковс (3) – старт; Витолс (5), Беликов (12 + 5 подборов + 4 передачи), А. Прокопенко (16), Балабан (1), Новиков (5).