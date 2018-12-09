Лейкерс украинца Михайлюка переиграли Мемфис, Атланта выиграла у Денвера в НБА

"Даллас" обыграл "Хьюстон".

Накануне состоялись очередные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

Игрок "Лейкерс" Святослав Михайлюк помог своей команде добыть победу над "Мемфисом" (111:88). Он провел на площадке 23 минуты, за которые набрал 11 очков (3/6 трехочковых), сделал 3 подбора, 1 из которых под корзиной соперника, совершил 1 фол и 1 потерю.

Другой представитель Украины Алексей Лень сыграл за "Атланту" в поединке против "Денвера" (106:98). За 16 минут, проведенных на площадке, украинцу удалось набрать 6 очков, сделать 4 подбора, 1 блок-шот, совершить 1 потерю и заработать 4 персональных фола.

«Даллас» - «Хьюстон» 107:104 (32:30, 24:27, 28:27, 23:20)

«Даллас»: Дончич (21), Мэттьюз (21), Барнс (14).

«Хьюстон»: Харден (35), Пол (23), Гордон (12).

«Индиана» - «Сакраменто» 107:97 (24:31, 30:21, 19:18, 34:27)

«Индиана»: Янг (20), Богданович (18), Коллисон (14).

«Сакраменто»: Хилд (20). Фокс (18), Коли-Стейн (14).

«Нью-Йорк» - «Бруклин» 104:112 (23:30, 22:26, 32:38, 27:18)

«Нью-Йорк»: Кантер (23 + 14 подборов), Триер (15), Мудиай (13)

«Бруклин»: Данвидди (25), Холлис-Джефферсон (20), Крэбб (17)

«Мемфис» - «Лейкерс» 88:111 (16:27, 24:36, 26:28, 22:20)

«Мемфис»: Селден (17), Конли (12), Газоль (11).

«Лейкерс»: Джеймс (20), Кузма (20), Харт (16), Михайлюк (11 + 3 подбора)

«Чикаго» - «Бостон» 77:133 (17:35, 26:29, 17:29, 17:40)

«Чикаго»: Харрисон (20), Лавин (11), Пейн (10)

«Бостон»: Браун (23), Тайс (22 + 10 подборов), Тэйтум (18)

«Кливленд» - «Вашингтон» 116:101 (38:25, 24:21, 25:20, 29:35)

«Кливленд»: Секстон (29), Томпсон (23 + 19 подборов), Беркс (14)

«Вашингтон»: Бил (27), Грин (17), Портер (15)

«Атланта» - «Денвер» 106:98 (25:35, 26:21, 35:21, 20:21)

«Атланта»: Коллинс (30 + 12 подборов), Бембри (18), Картер (13), Лень (6 + 4 подбора)

«Денвер»: Йокич (24 + 11 подборов), Бизли (19), Эрнангомес (17 + 10 подборов)

«Клипперс» - «Майами» 98:121 (30:34, 32:31, 28:26, 8:30)

«Клипперс»: Харрис (20), Уильямс (18), Галлинари (12 + 10 подборов)

«Майами»: Уэйд (25), Уинслоу (21), Джонсон (18)

«Портленд» – «Миннесота» 113:105 (30:27, 23:24, 28:29, 32:25)

«Портленд»: Лиллард (28), Нуркич (22), Макколлум (19), Амину (14).

«Миннесота»: Уиггинс (20), Таунс (19), Роуз (18), Гибсон (12), Тиг (12).