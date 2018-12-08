Харьковский “Политехник” одержал вторую подряд победу в баскетбольной Суперлиге

Матч против Черкасских Мавп завершился со счетом 71:89.

В субботу Черкасские Мавпы имели прекрасную возможность улучшить турнирное положение. В гости к ним пожаловал записной аутсайдер, который к тому же отдал немало сил в столице в поединке с Киев-Баскетом.

Зато черкасчане, хотя и испытали разочарование проиграв Днепру на последней секунде дома, имели возможность подготовиться к поединку в родных стенах, сообщает официальный сайт соревнований.

Поначалу игра складывалась достаточно прогнозируемо - обе команды играли в довольно открытый баскетбол и хозяева чувствовали себя увереннее. Было впечатление, что добавить они смогут как только это потребуется.

Однако произошло все ровно наоборот, добавили именно харьковчане, даже играя узкой ротацией они очень агрессивно провели третью четверть, их преимущество достигло более 10 очков. Как и в предыдущем поединке в их составе выделялся Грэм.

Максим Михельсон смог вдохновить свою команду на заключительную десятиминутку и “обезьяны” довольно быстро отыграли половину отставания. Именно в это время свои лучшие качества: хладнокровие и меткость проявил Роман Козлов, 6 из 9 дальних таков его результат в отчетном матче. Да и общий процент трехочковых у Политехников в этой игре перевалил за 50.

Такая меткость обезоружила соперников, которые не нашли в себе силы, чтобы спасти эту игру.

Если бы Мавпы смогли спасти поединок, то героем однозначно стоило бы назвать Кольченко, который играл с традиционным рвением. Впрочем, самый яркий перформанс выдал Роман Козлов, чьи броски с любых точек на периметре и не только достигали цели. Самые тяжелые попытки он выполнил в самый важный момент, поэтому звание героя без сомнения его.

Теперь Мавпам в конце декабря предстоит выезд в Киев, а “Политех” должен посетить Днепр где попытается продолжить свою удачную выездную серию.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

8 декабря

Черксские Мавпы – Политехник (Харьков) – 71:89 (25:22, 17:21, 14:24, 15:22)

Черксские Мавпы: Кольченко 22 очка + 4 передачи; Коуклі 17 + 8 пд.

Политехник: Козлов 24 + 3 передачи, Грэм 20 + 7 подборов, Кромер 20 + 9 передач.