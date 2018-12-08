Киев-Баскет опять на последних секундах проиграл в чемпионате Украины

Столичная команда проиграла со счетом 78:79.

В столичном спорткомплексе Меридиан завершился матч чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги Пари-Матч, где Киев-Баскет принимал Днепр.

Матч закончился со счетом 78:79 в пользу гостей, сообщает официальный сайт соревнований.

Сразу захватить какое-то существенное игровое преимущество ни одному из соперников не удалось. Большую часть времени стартовой 10-минутки команды шли ровно. Первыми же пристрелялись гости. Трехочковые Ревзина и Вильховецкого обозначили небольшое преимущество днепрян под конец четверти. В целом гости превзошли хозяев по дальним попаданиям – 3:0.

Впрочем воспользоваться этим чтобы и в дальнейшем увеличивать разницу гости не смогли. Встреча и в дальнейшем проходила ровно. Киевляне при этом улучшили реализацию трехочковых. По итогам первой половины команды имели уже по 4 точных дальних бросков. Именно точный трехочковый потенциального новичка Киев-Баскета Латковича на последней секунде второй четверти принес хозяевам минимальное преимущество по итогам первой половины.

С возобновлением игры после перерыва четче стала сказываться преимущество хозяев в реализации. Впервые за поединок киевляне вышли вперед на 9 очков. Самыми активными на площадке у хозяев в это время были Мангано и Латкович, который даже со скамейки запасных порывался помогать партнерам подсказками. Впрочем это не помешало Днепру сократить до заключительной четверти разницу до четырех очков.

С началом четвертой 10-минутки гости нашли силы, чтобы прибавить темпа. Отставание удалось сократить до трех очков. Казалось, что киевляне «поплывут», как и в конце предыдущего поединка против Политехника. Однако результативные атаки Челована и Крика своевременно взбодрили хозяев. Хотя днепряне и дальше не отступались от попыток переломить ход событий на площадке. За 33 секунды до конца игрового времени счет сравнялся – 77:77. После одного точного штрафного от Мангано Мішула завершил попаданием свою атаку – гости вышли вперед за 25 секунд до сирены. Киевляне взяли тайм-аут. Хозяева имели время на атаку, но в ее завершении Латкович не попал из-за дуги по центру. Следовательно второе подряд поражение Киев-Баскета на последних секундах.

У хозяев Крик сделал весомый вклад в общекомандный результат – 22 очка, 2 из 6 реализованных трехочковых. У гостей самым результативным стал Мішула – 18 очков. Его результативная атака на последних минутах стала чрезвычайно важным по влиянию на итоговый результат.

Следующий поединок киевляне сыграют 22 декабря дома против Черкасских Мавп. Днепр 17 декабря играть в Южном.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

8 декабря

Киев. 16:00

Киев-Баскет – Днепр– 78:79 (12:18, 26:19, 19:16, 21:26)