Украинец Михайлюк набрал 6 очков в проигранном матче Лейкерс в НБА Сан-Антонио

Лос-Анджелес уступил Сан-Антонио со счетом 120:133.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись десять матчей, в одном из которых Лос-Анджелес Лейкерс с украинцем Святославом Михайлюком в составе проиграли Сан-Антонио Сперз.

Матч завершился со счетом 120:133, сообщает официальный сайт лиги.

Лейкерс отлично провели три четверти игры и перед заключительной 12-минуткой выигрывал с разницей "+10", но затем в игре команды случился настоящий провал - 21:44 в заключительном отрезке игры и "-13" в итоговом счете матча.

Украинский легионер команды из Лос-Анджелеса Святослав Михайлюк провел на площадке 11 минут 13 секунд и за это время успел набрать 6 очков и отличится еще рядом результативных действий - совершил 1 подбор и заработал 2 персональних фола. Показатель полезности Михайлюка составил +2 пункта.

НБА. Регулярный чемпионат.

07 декабря.

Сан-Антонио — Лейкерс 133:120 (32:36, 36:36, 21:27, 44:21)

СА: Дерозан (36 + 9 передач + 8 подборов), Олдридж (14 + 8 подборов), Пелтль (14 + 8 подборов), Миллс (14 + 5 передач), Бертанс (13), Форбс (11), Белинелли (11), Гей (10 + 6 подборов), Каннингем (8 + 7 подборов)

Л: Леброн (35 + 11 передач + 8 подборов), Кузма (27 + 8 подборов), Болл (13 + 11 передач), Макги (12 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (12)

Шарлотт – Денвер 113:107 (24:25, 40:28, 23:26, 26:28)

Ш: Уокер (21 + 8 передач + 6 подборов + 5 потерь), Паркер (19), Монк (16), Уильямс (14 + 10 подборов), Камински (11 + 6 подборов), Зеллер (8)

Д: Мюррэй (20 + 7 передач + 5 подборов), Йокич (16 + 6 передач + 11 подборов + 4 потери), Миллсэп (16), Бизли (16 + 7 подборов), Эрнангомес (15 + 10 подборов), Моррис (12)

Детройт – Филадельфия 111:117 (27:28, 41:28, 22:33, 21:28)

Д: Гриффин (31 + 6 передач + 12 подборов + 4 потери), Драммонд (21 + 10 подборов), Джексон (13 + 5 передач + 4 потери), Гэллоуэй (12 + 5 подборов), Пачулия (8 + 5 подборов)

Ф: Батлер (38 + 6 передач + 6 подборов + 3 перехвата), Редик (18 + 5 передач), Симмонс (18 + 6 передач + 14 подборов + 4 потери + 3 блок-шота), Мускала (18 + 3 блок-шота), Чендлер (10 + 8 подборов + 3 блок-шота), Макконнелл (10 + 5 передач + 3 потери)

Орландо – Индиана 90:112 (25:28, 20:29, 25:29, 20:26)

О: Вучевич (22 + 10 подборов), Гордон (20 + 14 подборов), Росс (11), Фурнье (9)

И: Богданович (26), Джозеф (15), Янг (14 + 7 подборов), О’Куинн (12 + 10 подборов), Эванс (11 + 3 потери), Тернер (10 + 6 подборов)

Бруклин – Торонто 106:105 ОТ (24:20, 29:33, 27:26, 18:19, 8:7)

Б: Расселл (29 + 5 передач + 5 подборов + 6 потерь), Динвидди (17 + 8 передач + 3 потери), Аллен (12 + 10 подборов + 4 потери), Крэбб (11), Холлис-Джеферсон (11), Кэрролл (10 + 8 подборов)

Т: Леонард (32 + 4 перехвата + 3 потери), Валанчюнас (24 + 8 подборов), Сиакам (16 + 6 подборов), Ибака (8 + 6 подборов)

Кливленд – Сакраменто 110:129 (27:38, 39:28, 23:30, 21:33)

К: Кларксон (26), Секстон (23 + 5 потерь), Беркс (22 + 9 передач + 7 подборов), Нэнс (11 + 7 подборов), Осман (10 + 6 подборов)

С: Фокс (30 + 12 передач + 3 перехвата), Хилд (25), Багли (17), Богданович (15), Бьелица (13), Коли-Стайн (10 + 6 подборов)

Чикаго – Оклахома 114:112 (34:28, 36:34, 17:29, 27:21)

Ч: Лавин (25 + 7 передач + 9 потерь), Маркканен (24 + 7 подборов + 3 перехвата), Холидей (20 + 6 подборов + 3 перехвата), Паркер (16 + 7 подборов), Лопес (11 + 5 подборов)

О: Уэстбрук (24 + 13 передач + 17 подборов + 4 перехвата + 10 потерь), Адамс (21 + 10 подборов + 4 потери), Джордж (19 + 7 передач + 5 подборов + 4 перехвата + 3 потери), Шредер (19 + 5 подборов), Грант (13)

Нью-Орлеан – Мемфис 103:107 (30:31, 30:27, 24:27, 19:22)

НО: Рэндл (26 + 13 подборов), Дэвис (25 + 11 подборов + 3 потери + 4 блок-шота), Холидэй (20 + 11 передач + 5 подборов + 3 потери), Хилл (14)

М: Грин (24 + 8 подборов), Андерсон (19 + 11 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота), Газоль (15 + 6 подборов), Ноа (13 + 5 подборов), Конли (9 + 10 передач), Темпл (8)

Финикс – Майами 98:115 (36:34, 14:26, 23:29, 25:26)

Ф: Дэниелс (18), Эйтон (16 + 11 подборов + 3 потери), Бриджес (12), Мелтон (12 + 4 потери), Холмс (11), Ариза (10 + 6 передач + 7 подборов), Джексон (9 + 5 подборов + 6 потерь)

М: Адебайо (22 + 10 подборов), Уинслоу (20 + 6 передач + 8 подборов + 4 потери), Макгрудер (14 + 5 подборов), Олиник (13), Джонсон (12 + 5 подборов), Драгич (11 + 10 передач + 3 перехвата + 3 потери), Ричардсон (8 + 5 передач)

Милуоки – Голден Стэйт 95:105 (22:27, 29:30, 25:26, 19:22)

М: Адетокумбо (22 + 5 передач + 15 подборов + 4 потери), Брогдон (15 + 7 подборов + 4 потери), Бледсо (14 + 4 перехвата + 5 потерь), Лопес (14 + 6 подборов), Миддлтон (10 + 8 подборов)

ГС: Томпсон (20 + 6 передач + 5 подборов + 4 перехвата + 3 потери), Карри (20 + 8 передач + 3 потери), Игудала (15 + 8 подборов), Йеребко (12 + 5 подборов), Дюрант (11 + 6 передач + 8 подборов + 7 потерь)