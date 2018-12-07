Химик в овертайме одолел лидера чемпионата баскетбольной Суперлиги Запорожье

Команда Виталия Степановського на выезде в Запорожье обыграла местный клуб.

В Запорожье завершился матч чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором местная конда принимала "Химик" из Южного и проиграла в овертайме.

Матч завершился со счетом 97:101, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Если в первых двух четвертях преимущество было на стороне лидеру чемпионата Украины, то затем гости сумели найти пути к обороне лидера чемпионата и сравняли счет - 19:17, 24:22, 25:26 и 18:21 - общий счет 86:86.

В овертайме лидеры Запорожья один за одним садились на скамейку запасных за перебор фолов, чем удачно воспользовалась команда Виталия Степановського. 11:15 в 5-минутке и 97:101 в общем - победа Химика.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

7 декабря

БК "Запорожье" - БК "Химик" - 97:101 (19:17, 24:22, 25:26, 18:21, 11:15)

ЗП: Трент - 20оч; Хилл - 16оч, 8пб; Мироненко - 15оч.

Х: Павлов - 23оч, 12пб; Джонс - 22оч, 9пб; Эдвин - 20оч.