Ключевой баскетболист сборной Украины выбыл из-за травмы до конца сезона

Александр Кобец не поможет национальной команде в заключительных матчах отбора ЧМ-2019.

Атакующий защитник сборной Украины и команды G-Лиги Кэпиталз Гоу-Гоу Александр Кобец получил неутешительный вывод от американских докторов, которые поставили нашему баскетболисту диагноз после травмы в матче против сборной Словении.

После детального обследования подтвердились самые неприятные ожидания - у Кобца разрыв крестообразных связок колена, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Напомним, за 45 секунд до конца матча Кобец в результате столкновения получил повреждение колена.

Александру потребуется операция, по предварительным ожиданиям он пропустит от 9 месяцев и уже точно не поможет сборной Украины в феврале. Тогда наша команда сыграет заключительные матчи отбора на ЧМ-2019 - против Черногории и Словении.

Кобец принял участие в трех матчах текущей квалификации, в которых набирал 4,3 очка, делал 1,3 подбора и 1,0 передачи за 10,2 минуты в среднем на площадке.

В матче против Словении Кобец стал самым результативным в составе нашей команды, набрав 13 очков (2/4 двухочковым, 3/7 трехочковых), сделав 4 подбора и 2 перехвата (РЭ +14).