Экс-легионер НБА Фесенко принес победу Днепру над чемпионами Украины Химиком

Матч завершился со счетом 91:89.

В четверг в чемпионате Украины по баскетболу состоялись три матча, в центральном из которых Днепр победил южненский Химик.

Победа стала возможной благодаря точному броску Кирилла Фесенко за полсекунды до конца матча, сообщает официальный сайт соревнований.

На часах оставалось пол-секунды до конца матча, когда Ревзин накинул на аллей-уп опытному Фесенко и тот не промахнулся - 89:91 - гостевая победа Днепра.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

6 декабря

БК "Черкасские Мавпы" - БК "Днепр" - 89:91 (24:24, 23:22, 17:22, 23:25)

ЧМ: Кольченко - 25оч, 4пб; Коуклі - 16оч, 7пб; Отверченко - 14оч, 7рп.

ДН: Ревзин - 20оч; Мішула - 15оч, 6рп; Фесенко - 10оч, 6пб.

Одесса - Николаев 85:93 (20:25, 26:23, 18:21, 21:24)

Одесса: Вітолс 18 + 4 передачи, Хелманіс 17 + 7 подборов + 3 передачи, Беликов 9, Шеляков 9 + 5 подборов, Прокопенко 2 - старт, Пустозвонов 16 + 4 передачи), Щепкин 12, Новиков 2, Скрипец 0, Балабан 0, Ткачук 0, Кривич 0

Николаев: Зотов 20 + 3 передачи, Попов 14 + 7 подборов + 4 передачи, Адедиран 14 + 11 подборов, Онуфриев 12, Приемный 10 - старт, Давидюк 6 + 5 подборов, Мусиенко 6, Хохоник 5, Жуковский 3, Тонченко 3,

Киев-Баскет – Политехник (Харьков) – 77:81 (18:12, 15:19, 21:20, 23:30)

Киев-Баскет: Крик 17очок, 4підбирання, 4 передачи; Мангано 14о, 11пд, 1пр; Крутоус 14о, 4пд, 1пр.

Политехник: Грэм 31о, 13пд, 1пр; Кромер 24о, 6пд, 6пр.