Лейкерс украинца Михайлюка обыграли Сан-Антонио, Лень не набрал очков за Атланту в НБА

"Орландо Мэджик" уступил в овертайме "Денверу".

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" обыграли "Сан-Антонио" (121:113), самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, набравший 42 очка.

Также в матче принял участие украинец Святослав Михайлюк. Он провел на площадке 11 с половиной минут, за которые набрал 4 очка (1/5 трехочковых, 1/2 штрафных), а также сделал 1 подбор.

Стоит отметить, что "Лейкерс" одержали четвертую победу подряд.

«Орландо Мэджик» – «Денвер Наггетс» 118:124 ОТ (28:31, 26:25, 32:32, 26:24, 6:12)

«Орландо Мэджик»: Фурнье (26 + 8 подборов + 6 фолов), Вучевич (24 + 15 подборов), Гордон (19), Огастин (8), Симмонс (2) - старт; Айзек (11), Бамба (11), Грант (0), Росс (17)

«Денвер Наггетс»: Мюррэй (31 + 8 передач), Миллсэп (18 + 8 подборов), Эрнангомес (14), Йокич (12 + 8 подборов + 13 передач), Крэйг (5) - старт; Лайлс (12), Пламли (11 + 7 подборов), Моррис (13), Бизли (8)

«Кливленд Кавальерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» 105:129 (25:31, 39:27, 22:37, 19:34)

«Кливленд Кавальерс»: Секстон (21), Осман (16), Худ (15), Томпсон (14 + 19 подборов), Хилл (0) - старт; Нэнс-младший (11 + 8 подборов), Фрай (0), Блоссомгейм (0), Джонс (2), Кларксон (17), Беркс (9)

«Голден Стэйт Уорриорз»: Карри (42 + 9 подборов + 7 передач), Дюрэнт (25 + 10 подборов + 9 передач), Томпсон (16), Луни (8), Игудала (4) - старт; Белл (2), Жеребко (11), Дерриксон (0), МакКинни (5), Кук (10), Ливингстон (6), Эванс (0)

«Бруклин Нетс» – «Оклахома-Сити Тандер» 112:114 (26:24, 36:22, 31:29, 19:39)

«Бруклин Нетс»: Крэбб (22), Харрис (19 + 7 подборов), Расселл (17 - 6 потерь), Аллен (15 + 8 подборов), Холлис-Джефферсон (2 + 9 подборов) - старт; Дэвис (4 + 7 подборов), Дадли (4), Кэрролл (12), Динуидди (17)

«Оклахома-Сити Тандер»: Джордж (47 + 15 подборов), Уэстбрук (21 + 15 подборов + 17 передач), Адамс (15 + 8 подборов), Фергюсон (8), Грант (5) - старт; Ноэл (5 + 9 подборов), Паттерсон (0), Шредер (12), Абринес (0), Диалло (1), Бертон (0)

«Атланта Хокс» – «Вашингтон Уизардс» 117:131 (25:33, 24:39, 45:31, 23:28)

«Атланта Хокс»: Коллинс (26 + 14 подборов), Бэйзмор (22 + 4 перехватов + 6 фолов), Янг (14 - 6 потерь), Дедмон (10 + 8 подборов), Хуэртер (8) - старт; Картер (13), Бембри (8 + 4 перехватов), Пламли (3), Лень (0), Лин (2), Дорси (11), Андерсон (0)

«Вашингтон Уизардс»: Бил (36 + 9 передач), Портер (20 + 11 подборов - 6 потерь), Брайант (16 + 9 подборов), Саторански (14 + 7 передач), Риверс (9 + 7 подборов + 7 передач) - старт; Смит (1), Моррис (12), Уайт (0), Браун мл. (4), Убре (19)

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» 131:106 (32:31, 37:22, 28:27, 35:26)

«Нью-Орлеан Пеликанс»: Дэвис (27 + 9 передач + 5 блокшотов), Рэндл (27 + 18 подборов), Холидэй (17 + 8 передач + 4 перехватов), Фрэйзер (8 + 7 передач), Хилл (3) - старт; Диалло (10 + 10 подборов), Миллер (12), Джонсон (3), Окафор (2), Кларк (6), Харрисон (0), Мур (17)

«Даллас Маверикс»: Барнс (16), Мэттьюз (15), Финни-Смит (12), Дончич (8), Джордан (2 + 8 подборов) - старт; Клебер (5), Пауэлл (12 + 10 подборов), Брансон (11 + 7 передач), Харрис (2), Бареа (14), Брокхофф (9)

«Миннесота Тимбервулвз» – «Шарлотт Хорнетс» 121:104 (31:31, 31:33, 24:22, 35:18)

«Миннесота Тимбервулвз»: Таунс (35 + 12 подборов + 6 блокшотов), Уиггинс (26), Ковингтон (17), Гибсон (11 + 10 подборов), Тиг (3 + 18 передач) - старт; Шарич (8 + 7 подборов), Толливер (0), Наннелли (0), Дженг (5), Джонс (0), Роуз (16), Окоги (0)

«Шарлотт Хорнетс»: Лэмб (18 + 11 подборов), Батюм (18 + 7 подборов + 8 передач), Уокер (15), Зеллер (9), Кидд-Гилкрист (9) - старт; Камински (10), Бриджес (10), Бийомбо (1), Эрнангомес (4), Паркер (0), Грэм (0), Бэйкон (0), Монк (10)

«Милуоки Бакс» – «Детройт Пистонс» 115:92 (30:21, 26:24, 28:19, 31:28)

«Милуоки Бакс»: Бледсоу (27 + 4 перехватов), Адетокумбо (15 + 8 подборов - 5 потерь), Брогдон (14), Снелл (11 + 7 подборов), Лопес (6 + 7 подборов) - старт; Вуд (6), Уилсон (7), Мэйкер (11), Деллаведова (2), Браун (11), ДиВинчензо (3), Моррис (2), Коннотон (0)

«Детройт Пистонс»: Гриффин (31 + 7 подборов - 7 потерь), Джексон (15 + 7 подборов), Драммонд (10 + 8 подборов), Гэллоуэй (5), Робинсон-мл. (2) - старт; Луэр (6), Джонсон (7 + 9 подборов), Пачулия (8), Смит (0), Кальдерон (0), Томас (3), Кеннард (2), Браун (3)

«Мемфис Гриззлис» – «Лос-Анджелес Клипперс» 96:86 (27:15, 24:27, 18:27, 27:17)

«Мемфис Гриззлис»: Конли (22 + 7 подборов), Джексон (13 + 6 фолов), Андерсон (7 + 7 подборов), Темпл (4), Газоль (4 + 8 подборов) - старт; Грин (19 + 11 подборов), Каспи (7), Ноа (4), Мак (7), Брукс (9)

«Лос-Анджелес Клипперс»: Галлинари (17), Шай (12), Харрис (7 + 12 подборов), Брэдли (5), Гортат (2) - старт; Скотт (0), Харрелл (8), Марьянович (19 + 8 подборов), Беверли (4), Уоллес (0), Уильямс (12 + 7 передач - 6 потерь)

«Торонто Рэпторс» – «Филадельфия 76» 113:102 (23:29, 30:20, 25:28, 35:25)

«Торонто Рэпторс»: Леонард (36 + 9 подборов + 5 перехватов), Ибака (18 + 8 подборов), Лоури (7), Сиакам (6 + 8 подборов), Грин (5) - старт; Ануноби (4), Майлз (0), Валанчунас (26 + 8 подборов), Монро (4), Браун (0), ВанВлит (5), Райт (2)

«Филадельфия 76»: Батлер (38 + 10 подборов), Редик (25), Эмбиид (10 + 12 подборов), Симмонс (8 + 10 подборов + 11 передач - 7 потерь), Чендлер (3) - старт; Мускала (6 + 8 подборов), Шемет (6), МакКоннелл (6 + 5 перехватов - 5 потерь), Коркмаз (0)

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Сан-Антонио Сперс» 121:113 (31:23, 19:22, 28:37, 43:31)

«Лос-Анджелес Лейкерс»: Джеймс (42), Кузма (22 + 9 подборов), Болл (14 + 9 передач), МакГи (8), Ингрэм (5) - старт; Бизли (2), Чендлер (2 + 9 подборов), Стивенсон (4), Колдуэлл-Поуп (12 + 7 подборов), Харт (6), Михайлюк (4)

«Сан-Антонио Сперс»: ДеРозан (32 + 7 подборов), Гэй (31 + 7 подборов + 6 фолов), Олдридж (21 + 9 подборов), Форбс (2), Каннингем (2 + 8 подборов) - старт; Бертанс (9), Пелтль (6 + 8 подборов), Уайт (2), Миллс (6), Белинелли (2)