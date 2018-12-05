Юта обыграла Сан-Антонио в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 139:105.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в самом результативном из которых Юта Джазз обыграла Сан-Антонио Сперз.

Игра завершилась со счетом 139:105, сообщает официальный сайт соревнований.

В составе победителей так и не нашлось единоличного лидера. 20 очков набрал Донован Митчел, 18 - Руди Гоберт, 15 - Кэйл Корвер.

В составе Сан-Антонио - 20 очков на счету Джейкоба Поелти, по 16 - у ЛаМаркуса Олдриджа и ДеМара ДеРозана.

НБА. Регулярный чемпионат.

04 декабря.

Индиана – Чикаго 96:90 (23:21, 20:24, 27:22, 26:23)

Индиана: Коллисон (23 + 8 подборов), Тернер (18 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Богданович (14), Эванс (10 + 5 потерь), Янг (6) – старт; Джозеф (9), Сабонис (9 + 11 подборов), Холидэй (5), Макдермотт (2).

Чикаго: Маркканен (21 + 10 подборов), Холидэй (15), Лавин (13 + 9 передач), Картер (12 + 13 подборов), Арчидиаконо (0) – старт; Паркер (12 + 8 подборов), Пэйн (10), Харрисон (4), Хатчисон (3).

Майами – Орландо 90:105 (25:27, 25:19, 12:30, 28:29)

Майами: Уайтсайд (12 + 9 подборов), Дж. Джонсон (11), Макгрудер (7 + 7 подборов), Эллингтон (6), Ричардсон (6) – старт; Уинслоу (14), Олиник (13), Уэйд (11), Адебайо (6 + 7 подборов), Джонсон (4).

Орландо: Гордон (20 + 13 подборов), Вучевич (19 + 10 подборов), Фурнье (13), Огастин (11), Симмонс (3) – старт; Росс (19), Айзек (12), Грант (4), Бамба (4).

Даллас – Портленд 111:102 (34:20, 26:25, 27:28, 24:29)

Даллас: Дончич (21 + 9 подборов), Мэттьюз (17), Смит (12 + 9 передач), Джордан (12 + 17 подборов), Барнс (11) – старт; Харрис (9), Бареа (9), Клебер (8), Пауэлл (7), Финни-Смит (5).

Портленд: Лиллард (33 + 8 подборов + 8 передач + 6 потерь), Макколлум (18), Амину (12 + 13 подборов), Нуркич (9 + 11 подборов), Харклесс (5) – старт; Тернер (13), Стаускас (6), Сет Карри (3), Коллинз (2), Ленард (1).

Юта – Сан-Антонио 139:105 (34:20, 29:27, 41:31, 35:27)

Юта: Митчелл (20), Гобер (18 + 10 подборов), Фэйворс (14), Инглс (13 + 7 передач), Рубио (12 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Корвер (15), О'Нил (11), Краудер (8), Экзам (7), Нето (7), Сефолоша (7), Ньянг (5), Удох (2).

Сан-Антонио: Дерозан (16 + 7 передач), Олдридж (16), Форбс (9), Бертанс (8), Гэй (0) – старт; Пелтль (20 + 7 подборов), Уайт (10), Мету (10), Миллс (8), Белинелли (5), Каннингем (3), Пондекстер (0).

Финикс – Сакраменто 105:122 (9:36, 31:32, 27:31, 38:23)

Финикс: Джексон (14), Ариза (14), Эйтон (10 + 9 подборов), Бриджес (7), Окобо (6) – старт; Мелтон (21), Дэниелс (13), Холмс (10 + 10 подборов), Кроуфорд (6), Бендер (4), Андерсон (0).

Сакраменто: Хилд (20), Фокс (16 + 7 передач), Шамперт (7), Коули-Стайн (6), Бьелица (2 + 7 подборов) – старт; Богданович (14), Джайлз (13), Т.Уильямс (11), Куфос (11), Джексон (10), Мэйсон (9), Маклемор (3), Феррелл (0).