Лейкерс украинца Михайлюка обыграли Финикс, Даллас победил Клипперс в НБА
Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт турнира.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Финикс Санс» 120:96 (21:31, 40:15, 34:28, 25:22)
«Лос-Анджелес Лейкерс»: Кузма (23 + 8 подборов), Джеймс (22 + 8 передач - 5 потерь), Ингрэм (15), МакГи (14 + 8 подборов), Болл (7 + 4 перехватов) - старт; Бизли (14), Чендлер (3 + 11 подборов), Зубац (0), Вагнер (10), Стивенсон (0), Колдуэлл-Поуп (6), Харт (6), Михайлюк (0)
«Финикс Санс»: Ариза (13 + 9 подборов + 4 перехватов), Джексон (13), Бриджес (11), Эйтон (10 + 10 подборов), Букер (6) - старт; Бендер (5), Андерсон (0), Холмс (15 + 4 блокшотов), Мелтон (3), Окобо (3), Кроуфорд (8), Дэниелс (9)
«Шарлотт Хорнетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» 109:119 (30:29, 26:36, 21:22, 32:32)
«Шарлотт Хорнетс»: Уокер (13), Лэмб (11), Эрнангомес (11 + 8 подборов), Уильямс (5), Батюм (2) - старт; Камински (19), Бриджес (16 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (10), Бийомбо (0), Паркер (10), Грэм (8), Бэйкон (0), Монк (4)
«Нью-Орлеан Пеликанс»: Дэвис (36 + 19 подборов + 8 передач), Холидэй (19 + 8 передач), Миротич (16 + 8 подборов), Фрэйзер (7 + 9 передач), Джонсон (3) - старт; Рэндл (13 + 9 подборов), Диалло (0), Миллер (13), Хилл (6), Окафор (4), Кларк (2)
«Филадельфия 76» – «Мемфис Гриззлис» 103:95 (26:25, 28:19, 24:24, 25:27)
«Филадельфия 76»: Редик (24), Батлер (21), Симмонс (19 + 12 подборов), Эмбиид (15 + 14 подборов), Мускала (8 + 7 подборов) - старт; Джонсон (0), Шемет (4), МакКоннелл (6), Коркмаз (6)
«Мемфис Гриззлис»: Конли (21), Джексон (17), Темпл (12), Газоль (12), Андерсон (5) - старт; Рэбб (0), Грин (14 + 7 подборов + 4 перехватов), Каспи (0 + 8 подборов), Мак (2), Брукс (12)
«Майами Хит» – «Юта Джаз» 102:100 (27:35, 26:20, 27:22, 22:23)
«Майами Хит»: Уайтсайд (23 + 20 подборов), Ричардсон (16), Эллингтон (12 + 7 подборов), Джонсон (9), Макгрудер (0) - старт; Олиник (16 + 8 подборов), Уинслоу (9), Адебайо (2), Уэйд (15 + 8 передач)
«Юта Джаз»: Рубио (23), Краудер (19), Митчелл (18), Гобер (12 + 18 подборов), Инглс (11) - старт; Фэйворс (5 + 7 подборов), О'Нил (6), Сефолоша (0), Нето (2), Экзам (1), Корвер (3)
«Сан-Антонио Сперс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» 131:118 (32:33, 30:22, 35:35, 34:28)
«Сан-Антонио Сперс»: ДеРозан (36 + 8 подборов), Олдридж (29 + 8 подборов - 5 потерь), Гэй (18), Бертанс (10), Форбс (7) - старт; Мету (0), Пондекстер (0), Каннингем (0), Пелтль (6), Миллс (15), Уайт (10)
«Портленд Трэйл Блэйзерс»: Лиллард (37 + 10 передач), МакКоллум (24), Амину (20 + 9 подборов), Нуркич (16 + 8 подборов), Харклесс (8 + 7 подборов) - старт; Коллинс (4), Ленард (4), Стаускас (3), Карри (2)
«Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» 114:110 (34:35, 28:23, 26:22, 26:30)
«Даллас Маверикс»: Барнс (30 + 9 подборов), Джордан (16 + 23 подборов), Мэттьюз (14), Финни-Смит (10 + 7 подборов), Смит-мл. (9) - старт; Пауэлл (8 + 7 подборов), Межри (0), Брансон (0), Харрис (3), Бареа (24)
«Лос-Анджелес Клипперс»: Галлинари (21), Харрис (15), Брэдли (12), Шай (8), Гортат (4) - старт; Скотт (3), Харрелл (23 + 10 подборов), Марьянович (0), Беверли (3), Теодосич (0), Торнуэлл (0), Уильямс (21 + 8 передач)