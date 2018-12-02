Сборная Украины по баскетболу в драматичной концовке уступила Испании в отборе ЧМ-2019

С грандом европейского баскетбола украинцы играли на равных большую часть матча.

Сборная Украины по баскетболу в испанском Сан-Кристобаль-ле-Ла-Лагуна провела выездной матч против сборной Испании в рамках квалификации на чемпионат мира-2019. Игра завершилась победой испанской сборной - 72:68, сообщает официальный сайт соревнований.

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Поединок проходил в равной борьбе. Первая половина была за испанцами, которые выиграли первую четверть - 20:14, а вторую четверть - 19:17. В третьей четверти украинцы сократили отставание (17:15 в пользу "сине-желтых"). Последний, четвертый отрезок матча оказался самым напряженным. Все решили последние секунды. За 13 с половиной секунд до финальной сирены сборная Украины уступала -2 и владела мячом, однако атака нашей команды не завершилась успехом.

Итог игры - 72:68 (20:14, 19:17, 15:17, 18:20). Самым результативным игроком встречи стал Вячеслав Бобров, набравший 21 очко.

Таким образом, решающими в борьбе за путевку на чемпионат мира для сборной Украины станут две заключительные игры отбора - 22 февраля дома с Черногорией и 25 февраля в гостях со Словенией.

Напомним, в предыдущем матче отбора украинцы не испытали проблем со Словенией (82:54) на домашней арене в Запорожье.