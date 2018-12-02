Нью-Йорк в овертайме обыграл Милуоки, Сакраменко победил Индиану в НБА

"Хьюстон" был сильнее "Чикаго".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт лиги. Хьюстон - Чикаго 121:105 (38:25, 18:24, 31:29, 34:30) Миннесота - Бостон 109:118 (26:29, 22:28, 29:27, 32:34) Кливленд - Торонто 95:104 (21:21, 19:26, 27:30, 28:29) Детройт - Голден Стэйт 111:102 (24:24, 30:22, 31:32, 26:24) Нью-Йорк - Милуоки 136:134 ОТ (28:35, 33:31, 32:31, 31:27, 12:10) Вашингтон - Бруклин 102:88 (24:19, 18:20, 26:19, 34:30) Сакраменто - Индиана 111:110 (26:30, 32:30, 31:31, 32:19)

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