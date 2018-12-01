Украинец Лэнь реализовал свой 1000-й бросок с игры в НБА (видео)

В матче Атланты с Оклахомой Лень набрал 19 очков.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 11 матчей, в одном из которых украинец Алексей Лень провел успешный матч за Атланту против Оклахомы в регулярном чемпионате НБА.

Алексей не попал в стартовую пятерку, но получил 23 минуты игрового времени. За этот период он успел набрать 19 очков, сделать 5 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот, сообщает официальный сайт лиги.

Украинец стал самым результативным игроком Атланты вместе с Джоном Коллинзом, который также набрал 19 очков плюс сделал 11 подборов, но это не помогло их команде одержать победу – 109:124.

НБА. Регулярный чемпионат.

30 ноября.

Бостон – Кливленд 128:95 (30:26, 32:26, 39:20, 27:23)

Бостон: Ирвинг (29), М-с Моррис (15), Тейтум (13), Смарт (12 + 7 передач), Бэйнс (10 + 9 подборов) – старт; Хэйворд (14), Розир (10), Дозьер (7), Оджелей (5), Ябуселе (5), Уонамейкер (3), Тайс (3), Уильямс (2).

Кливленд: Секстон (15), Томпсон (13 + 12 подборов), Худ (10), Осман (7), Нэнс (7) – старт; Кларксон (16), Беркс (15), Харрисон (7), Жижич (5), Фрай (0).

Шарлотт – Юта 111:119 (19:33, 34:24, 30:34, 28:28)

Шарлотт: Лэмб (24), Уокер (21 + 7 подборов), Марв. Уильямс (15 + 11 подборов), Батюм (6), Зеллер (0) – старт; Паркер (20 + 9 передач), Бриджес (12), Кидд-Гилкрист (11), Монк (2), Грэм (0), Камински (0).

Юта: Митчелл (30 + 6 передач), Гобер (20 + 17 подборов + 4 блок-шота), Рубио (13 + 6 передач), Инглс (6), Фэйворс (6) – старт; Краудер (24 + 7 передач), Корвер (14), Нето (3), О'Нил (3), Сефолоша (0).

Детройт – Чикаго 107:88 (34:21, 21:19, 24:25, 28:23)

Детройт: Джексон (20), Гриффин (20 + 10 подборов), Драммонд (19 + 20 подборов + 4 блок-шота), Буллок (13 + 6 передач), Робинсон (0) – старт; Смит (12), Джонсон (8), Гэллоуэй (5), Браун (4), Пачулия (4 + 9 подборов), Томас (2).

Чикаго: Картер (28 + 7 подборов), Паркер (12), Холидэй (8 + 7 передач), Лавин (8 + 9 передач + 5 потерь), Арчидиаконо (5) – старт; Пэйн (8), Лопес (8), Фелисио (4), Харрисон (3), Блэйкни (2), Хатчисон (2).

Филадельфия – Вашингтон 123:98 (31:19, 37:27, 30:24, 25:28)

Филадельфия: Эмбиид (16 + 15 подборов), Редик (14), Симмонс (13 + 8 подборов + 10 передач + 6 потерь), Батлер (11 + 7 подборов), Чендлер (7) – старт; Макконнелл (15), Коркмаз (13), Шэмет (12), Мускала (12 + 10 подборов), Милтон (5), Джонсон (5).

Вашингтон: Бил (19), Брайант (12 + 7 подборов), Уолл (11 + 7 передач), Убре (6), Грин (4) – старт; Риверс (15), Саторански (8 + 7 передач), Робинсон (8), Браун (6), Смит (5), М-ф Моррис (2 + 7 подборов), Маинми (2).

Бруклин – Мемфис 125:131 OT (26:26, 32:32, 22:27, 31:26, 14:20)

Бруклин: Расселл (26 + 8 передач + 8 потерь), Динуидди (15), Холлис-Джефферсон (15), Аллен (15 + 12 подборов), Крэбб (9) – старт; Кэрролл (21 + 12 подборов), Напьер (18), Дэвис (6 + 9 подборов), Дадли (0).

Мемфис: Конли (37 + 10 передач), Джексон (36 + 8 подборов), Марк Газоль (15 + 15 подборов + 5 потерь), Темпл (13), Андерсон (6 + 7 подборов) – старт; Грин (11 + 5 потерь), Мэк (7), М.Брукс (5), Каспи (1).

Майами – Новый Орлеан 106:101 (37:17, 24:24, 20:34, 25:26)

Майами: Ричардсон (20), Уайтсайд (12 + 8 подборов), Макгрудер (11), Дж. Джонсон (8), Эллингтон (6) – старт; Уэйд (18 + 6 передач), Олиник (13 + 7 подборов), Уинслоу (10), Адебайо (8 + 11 подборов).

Новый Орлеан: Дэвис (41 + 9 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (21 + 8 передач), Миротич (15), Фрэйзер (6 + 9 передач), Мур (6) – старт; Рэндл (8 + 10 подборов), Кларк (2), Хилл (2), Миллер (0), Джонсон (0), Диалло (0).

Оклахома-Сити – Атланта 124:109 (28:26, 38:20, 25:30, 33:33)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (23 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Абринес (21), Джордж (20), Адамс (6 + 13 подборов), Грант (5) – старт; Шредер (18 + 8 передач), Ноэл (14 + 7 подборов), Паттерсон (13), Бертон (2), Надер (2), Луваву-Кабарро (0).

Атланта: Коллинз (19 + 11 подборов), Принс (15), Янг (9 + 8 передач), Хертер (5), Дедмон (2) – старт; Лень (19), Бэйзмор (8), Бембри (8), Андерсон (7), Спеллмен (7), Пламли (6), Дорси (4).

Сан-Антонио – Хьюстон 105:136 (23:39, 24:31, 27:40, 31:26)

Сан-Антонио: Олдридж (20), Дерозан (18), Форбс (10), Гэй (9 + 8 подборов), Каннингем (0) – старт; Уайт (11 + 9 передач), Белинелли (10), Бертанс (8), Миллс (6), Мету (6), Пелтль (4), Пондекстер (3).

Хьюстон: Капела (27 + 12 подборов + 4 блок-шота), Харден (23 + 7 подборов + 10 передач), Пол (14 + 10 передач), Такер (10 + 7 подборов), Эннис (2) – старт; Гордон (26), Грин (11), Хауз (8), Картер-Уильямс (7), Крисс (5), Кларк (3), Хартенштайн (0).

Финикс – Орландо 85:99 (25:21, 23:30, 23:24, 14:24)

Финикс: Эйтон (19), Джексон (10 + 9 подборов + 7 передач), Ариза (10), Окобо (9), Бриджес (2) – старт; Кроуфорд (18), Дэниелс (8), Холмс (7 + 9 подборов), Андерсон (2), Мелтон (0).

Орландо: Вучевич (25 + 15 подборов), Гордон (18), Огастин (16 + 6 передач), Фурнье (7), Симмонс (4) – старт; Росс (21), Грант (4), Айзек (2), Бамба (2).

Портленд – Денвер 112:113 (26:38, 27:30, 32:23, 27:22)

Портленд: Макколлум (33), Амину (20 + 7 подборов), Нуркич (17 + 11 подборов), Лиллард (15 + 8 передач), Харклесс (2) – старт; Ленард (11), Коллинз (5), Сет Карри (4), Стаускас (3), Тернер (2 + 7 подборов).

Денвер: Харрис (27), Миллсэп (22 + 10 подборов), Йокич (15 + 8 передач), Мюррэй (10 + 6 передач), Эрнангомес (9 + 11 подборов) – старт; Моррис (16), Лайлс (8), Бизли (3), Пламли (3), Крэйг (0).

Лейкерс – Даллас 114:103 (22:32, 31:26, 25:17, 36:28)

Лейкерс: Джеймс (28), Ингрэм (19), Кузма (15 + 12 подборов + 6 передач), Болл (10 + 5 перехватов + 5 потерь), Макги (6 + 7 подборов) – старт; Колдуэлл-Поуп (13), Чендлер (13 + 12 подборов), Харт (5), Михайлюк (3), Стивенсон (2), Бизли (0), Вагнер (0).

Даллас: Барнс (29), Смит (13 + 5 потерь), Мэттьюз (11), Джордан (8 + 12 подборов), Дончич (6) – старт; Пауэлл (17 + 7 подборов), Бареа (8), Финни-Смит (5), Харрис (4), Брансон (2), Брокхофф (0), Межри (0).

Стоит отметить, что Лень в этой игре реализовал свой 1000-й бросок в НБА: