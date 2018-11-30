Сборной Украины по баскетболу для прохода в финал ЧМ-2019 нужно одержать две победы

Победа над Словенией сохранила шансы Украины на выход на ЧМ-2019.

В группе I квалификации на мужской чемпионат мира по баскетболу 2019 накануне сыграны матчи 9-го тура, где Украина обыграла действующего чемпиона Европы Словению, но продолжает находится на пятом месте в группе при трех командах, которые получат путевку на ЧМ в Китай.

В других матчах нашей группы Турция победила дома Испанию (71:67), а Латвия проиграла дома Черногории (75:85), сообщает Isport.

В итоге Испания не сумела досрочно перед матчем с Украиной выйти на ЧМ, что для нас не очень хорошо - два матча подряд Испания не позволит себе проиграть и выйдет 2 декабря против наших ребят максимально сконцентрировано.

Победа Черногории закрутила интригу в середине таблицы, но где-то нам выгодна. Словению игроки сборной Украины окончательно отцепили от борьбы за путевку на ЧМ-2019 - действующие чемпионы Европы точно не сыграют в Китае.

У Украины остались игры с Испанией и Словенией на выезде и с Черногорией дома.

Черногория в ближайшем туре дома примет Турцию, а в феврале помимо выезда в Украину дома примет Латвию. У Латвии сейчас выездная игра со Словенией, а в феврале домашний матч с Испанией и выезд в Черногорию.

Победа над Испанией существенно повысит шансы Украины на выход из группы, но и поражение не станет трагедией - многое решится в очных противостояниях Черногории, Украины и Латвии и вот в феврале подопечным Евгения Мурзина точно нужно выигрывать оба матча.